Беларусь и Венесуэла: светлые и темные стороны сотрудничества

История взаимоотношений Беларуси и Венесуэлы еще ждет своих исследователей. И сейчас сложно сказать, чего в исследованиях окажется больше – официальной торговли и совместных проектов, или теневых, полу- и полностью криминальных сделок. Чтобы это выяснилось, сперва должна поменяться власть в обеих странах.

23 января на огромном митинге в Каракасе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это стало результатом того, что оппозиция не признала результатов президентских выборов 2018 года, на которых победил Николас Мадуро.

Белорусские власти, однако, вслед за Россией, выказали поддержку Мадуро. Поздно вечером 25 января Александр Лукашенко позвонил «другу Николасу» и, как потом сообщила пресс-служба, «подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны». «Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», – заявил белорусский руководитель.

Лукашенко заверил Мадуро, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку Минска. Между тем, если проанализировать двусторонние отношения Минска и Каракаса за последние полтора десятка лет, то окажется, что поддержка южноамериканских братьев влетела народу Беларуси в немалую «копеечку». А теперь, со сменой власти в стране, Беларусь может лишиться своего «форпоста» в Латинской Америке.

Полтора десятка лет взаимоотношений Беларуси с Венесуэлой запомнились несколькими примечательными историями, которые сегодня стоит вспомнить.

Нефть с другого конца мира

В начале января Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российской нефти. Причем он указал направление маршрута – порты Литвы и Латвии. В Минске сразу вспомнили, как уже искали альтернативу российской нефти, и где ее нашли.

В 2010 году, перед очередными перевыборами Лукашенко, Россия начала давить на Минск: ввела экспортные пошлины на нефть, что оставило без сырья белорусские НПЗ. Тогда Александр Лукашенко сел в самолет и полетел в Венесуэлу, в гости к Уго Чавесу. Там он нашел понимание и подписал двухлетний контракт на поставку 14 млн тонн сырой нефти. Он был заключен между «Белорусской нефтяной компанией» и венесуэльской PDVSA.

Правда, по итогу объемы были меньше, а чтобы не везти нефть через весь земной шар, с использованием своп-схемы ее заменили на нефть из Азербайджана. Предназначенная для Беларуси нефть была поставлена в США, а в Беларусь поступила нефть из Азербайджана, через Грузию и Украину. В 2010-2011 годах через порт Одессы прошло почти 1,5 млн т нефти азербайджанского происхождения. Тогда схема сработала только благодаря тому, что удалось договориться с Украиной о запуске нефтепровода «Одесса – Броды». Сейчас он не работает: для Украины это оказалось невыгодным.

Фото: EPA/UPG

Для приличия несколько танкеров с венесуэльской нефтью марки «Санта-Барбара» пришли в литовскую Клайпеду и эстонский порт Мууга, откуда нефть переправили для переработки в белорусский Новополоцк.

«Поставки нефти из Венесуэлы были братской помощью нашей стране в нужный момент», – говорил в 2012 году тогдашний первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Хотя вскоре белорусские власти признали, что затраты на транспортировку нефти что из Венесуэлы, что из Азербайджана – слишком велики. Однако тогда маневр дал свой эффект: Россия пошла Беларуси на уступки – отменила пошлины и возобновила поставки нефти.

Кроме того, более десятка лет в Венесуэле работает совместное венесуэльско-белорусское предприятие по добыче нефти и газа «Петролера БелоВенесолана» (доля «Белоруснефти» в СП составляет 40%). В 2008-2017 годах добыто более 9 млн тонн нефти и 6,8 млрд куб. м газа. Впрочем, в последнее время экономические отношения между сторонами осложнены из-за проблем с расчетами – венесуэльской стороне просто нечем платить белорусским специалистам.

Трактора, МАЗы и таинственное железо

Минский тракторный завод (МТЗ) открывает свои сборочные производства в самых разных странах мира. Венесуэла выглядела очень привлекательным рынком и Уго Чавес лично попросил белорусского президента помочь построить в его стране тракторный завод. Так в 2012 году было создано СП «ВенеМинск Тракторес» по сборке тракторов «Беларус». За следующие пять лет в Венесуэлу из Беларуси было поставлено 2906 комплектов для сборки тракторов МТЗ. Сумма поставок (вместе с запчастями) составила более $76 млн; покупатели в итоге получили 2612 тракторов.

Но смерть Чавеса, резкое падение мировых цен на нефть и последовавший в Венесуэле экономический кризис затормозили расчеты и поставку белорусской техники в эту страну. К октябрю 2017-го долг венесуэльских компаний перед МТЗ составлял почти $50 млн.

А ведь в Венесуэле работал не только МТЗ. В стране при помощи белорусов также были созданы СП «МАЗВЕН» по сборке грузовиков «МАЗ» и завод «Макинарьяс Баринас» по сборке белорусской тяжелой дорожно-строительной техники «Амкодор». Которые тоже оказались под ударом: например, только за поставленные машинокомплекты МАЗов Венесуэла должна куда больше, чем за трактора, – около $170 млн.

Фото: gorlovka.su Продукция Минского автомобильного завода ( экскаватор-погрузчик на базе МАЗ) на выставке ‘Потенциал Донецкой Народной Республики – 2018’ в Донецке

Когда стало понятно, что расплатиться живыми деньгами южноамериканские друзья не смогут, стороны начали искать бартерные схемы. Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк отправился в Каракас, где встретился с министром базовой, стратегической и социалистической промышленности Венесуэлы Хуаном Ариасом. Министры договорились, что Венесуэла будет рассчитываться с белорусскими партнерами железными слитками, произведенными компанией Briquetera del Orinoco. По словам Виталия Вовка, потребность в соответствующем сырье есть у белорусских предприятий, в том числе Белорусского металлургического завода. «Мы решили рассмотреть возможности венесуэльской промышленности – покупать у них тот продукт, который мы все равно покупаем за пределами нашей страны», – пояснял министр.

Но дальше начались какие-то непонятные события. В ноябре 2017 года венесуэльские СМИ сообщили, что Венесуэла направила в Беларусь первое судно с железными слитками. В статистике внешней торговли эти поставки тоже были зафиксированы. Однако руководители МТЗ и МАЗа заявили журналистам, что никакого венесуэльского железа так и не увидели. Сегодня совместные предприятия дышат на ладан: в основном занимаются сервисным обслуживанием ранее созданной техники.

Еще одним направлением сотрудничества было строительство жилья. В рамках инициированной Уго Чавесом программы «Великая Миссия Жилье» белорусская госкомпания «Белзарубежстрой» обязалась построить 10 тыс. квартир в разных городах Венесуэлы.

Не так давно белорусский министр архитектуры и строительства Анатолий Черный рассказал журналистам, что его ведомство строит жилые дома в Венесуэле в долг; уже сдали 80% от обещанного. «Задолженность весомая. $108 млн задолженность перед компанией „Белзарубежстрой“, и вот два вводимых дома дают еще $5 млн, поэтому финансовое положение сложное. Но, понимая ситуацию, понимая отношения между нашими странами, мы продолжаем строительство», – цитирует белорусское телевидение Анатолия Черного.

Темные секреты дружбы

Эпоха громогласной белорусско-венесуэльской дружбы сопровождалась в самой Беларуси многочисленными слухами о том, что правящие элиты Минска и Каракаса вместе крутят какие-то мутные сделки. То ли венесуэльцы через Минск легализовали в Европе деньги от наркоторговли (благо, Колумбия под боком), то ли сами белорусы оттуда наркотики возили, то ли Беларусь тайком продавала Венесуэле какое-то оружие, то ли Москва через Минск негласно решала в Венесуэле какие-то задачи, – слухи ходили самые разные.

А после начала нынешних событий и вовсе пошли сообщения, что с начала января группа белорусских силовиков работает в Венесуэле над предотвращением попадания в случае успешного переворота в руки оппозиционеров и американцев некой стратегически важной информации о сотрудничестве белорусских и венесуэльских властей.

И Уго Чавес, и Николас Мадуро много раз бывали в Минске, а Александр Лукашенко охотно наносил ответные визиты. При этом что-то всегда оставалось за кадром официальной хроники. Теперь белорусский оппозиционный телеграм-канал «Баста!» (его контролирует один из самых авторитетных политиков Беларуси Николай Статкевич) вспоминает одну из таких историй.

В 2012 году произошел странный визит Лукашенко в Латинскую Америку с пересадками из одного самолета в другой. Глава Беларуси прилетел в Каракас на собственном роскошном Boeing 767 300ER. Затем самолет остался в столице Венесуэлы на несколько дней, а Лукашенко продолжил турне по Латинской Америке уже на стареньком Boeing 737, принадлежащем Чавесу, на котором он даже сам боялся летать.

Фото: NewsBel.by

Белорусские и венесуэльские журналисты тогда писали, что «борт №1» остался в Каракасе для секретной разгрузки. Что привез Лукашенко в Венесуэлу – деньги, оружие или что-то еще, тогда так и не выяснили. Одно можно сказать с уверенностью: что-то ценное, в большом количестве и не для посторонних глаз. Даже белорусское телевидение усиленно скрывало факт смены самолетов – он стал известен только благодаря кадрам эквадорского ТВ, которое показало Лукашенко, выходящего из венесуэльского Boeing 737.

Белорусский эксперт, доктор экономических наук Борис Желиба в интервью ресурсу «Хартия 97» также заявил: «В данном случае мы имеем дело с так называемыми «серыми» деньгами. Это могут быть не только наличные суммы, привезенные самолетом в Каракас, но и разного рода теневые, неофициальные вложения. И вложения такого рода теперь – это практически потерянные активы. Белорусские власти потеряют в Венесуэле в первую очередь «серые» деньги. Вернуть такого рода вложения будет сложнее всего, поскольку они основаны на личных отношениях правителей Беларуси, России и Венесуэлы».