Бывший президент Федерации гребного спорта России Владимир Бут и несколько спортсменов вручили канадскому юристу Ричарду Макларену, который стал автором доклада о допинге в российском спорте, иск о защите чести и достоинства. Видеоролик, на котором показано личное вручение документа Макларену, появился в соцсетях в среду, 23 января.

На самом деле иск был подан в канадский суд еще в июле 2018 года, но для начала производства по этому делу законы страны требуют личного вручения иска, пишет Немецкая волна.

Сумма иска составляет 6 млн канадских долларов (4 млн евро).

Между тем нынешний президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин заявил, что спортсмены сборной страны по гребле в подаче иска не участвовали.

"В прошлом году была история, что некоторые спортсмены сборной участвуют в этом, но я могу сказать, что спортсмены национальной команды в этой истории не участвуют", - заявил Свирин.

Сам Бут отказался называть имена спортсменов, фигурирующих в иске.

В 2014 году Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе он возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе.