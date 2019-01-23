Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
ГлавнаяМир

Автору доклада о допинге в России Макларену вручили миллионный иск

Сумма иска составляет 4 млн евро.

Автору доклада о допинге в России Макларену вручили миллионный иск
Ричард Макларен
Фото: EPA/UPG

Бывший президент Федерации гребного спорта России Владимир Бут и несколько спортсменов вручили канадскому юристу Ричарду Макларену, который стал автором доклада о допинге в российском спорте, иск о защите чести и достоинства. Видеоролик, на котором показано личное вручение документа Макларену, появился в соцсетях в среду, 23 января.

На самом деле иск был подан в канадский суд еще в июле 2018 года, но для начала производства по этому делу законы страны требуют личного вручения иска, пишет Немецкая волна.

Сумма иска составляет 6 млн канадских долларов (4 млн евро).

Между тем нынешний президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин заявил, что спортсмены сборной страны по гребле в подаче иска не участвовали.

"В прошлом году была история, что некоторые спортсмены сборной участвуют в этом, но я могу сказать, что спортсмены национальной команды в этой истории не участвуют", - заявил Свирин.

Сам Бут отказался называть имена спортсменов, фигурирующих в иске.

В 2014 году Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе он возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также