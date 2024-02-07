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Жозеп Боррель побачив українську "Армію дронів"

Високий представник ЄС побачив, як виробляють українські безпілотники.

Жозеп Боррель побачив українську "Армію дронів"
Фото: Жозеп Боррель, мережа Х

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту в Україну побачив як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів". 

Про це європейський дипломат розповів у мережі "Х".

Жозеп Боррель підкреслив, що Україна має потенціал стати технологічним центром.

"Учора мав нагоду на власні очі переконатися в українській винахідливості – нещодавній стартап зараз виробляє 1500 малих дронів на день у рамках української програми "Армія дронів", — ідеться у повідомленні.

  • Сьогодні, 7 лютого, Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель приїхав до Києва разом із спеціальним радником Закі Лайді.
  • У рамках свого візиту Жозеп Боррель передав Україні систему розмінування MV-10.
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