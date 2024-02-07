Жозеп Боррель побачив українську "Армію дронів"

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту в Україну побачив як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів".

Про це європейський дипломат розповів у мережі "Х".

Жозеп Боррель підкреслив, що Україна має потенціал стати технологічним центром.

"Учора мав нагоду на власні очі переконатися в українській винахідливості – нещодавній стартап зараз виробляє 1500 малих дронів на день у рамках української програми "Армія дронів", — ідеться у повідомленні.

Had the opportunity yesterday to witness Ukrainian ingenuity first hand - a recent startup is now producing 1500 small drones a day as part of Ukraine’s #ArmyOfDrones



Ukraine has the capacity to become a technological powerhouse. @mintsyfra pic.twitter.com/4RGnyWtzNe — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024