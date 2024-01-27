Україна та Литва домомвилися про спільне виробництво дронів

Ключовою темою перемовин міністрів закордонних справ України і Литви стало спільне виробництво дронів для ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, пише Укрінформ.

«Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат», — зазначив Кулеба.

Темами перемовин також було питання заморожених російських активів, санкцій і «всього того, що потребує дієвих рішень» та вступ України до НАТО і ЄС.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів, необхідних для ЗСУ.

«Ми можемо розпочати виробництво комплектуючих того, що необхідно на полі бою, зокрема того, що буде необхідно для виробництва дронів. Ми говоримо спочатку про обмежену кількість, але я думаю, що це може відбутися дуже швидко», – відзначив Ландсбергіс.

Литва готова допомагати будь-якому бізнесу в будь-якій галузі, який готовий до цього долучатися, зазначив міністр.