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Чому створення інтернет-магазину це один з кращих методів розширення бізнесу

Кожен бізнес працює для того, щоб розширити клієнтську базу та збільшити продажі. Сьогодні підприємцям як ніколи просто охопити глобальну аудиторію, і допоможе в цьому створення інтернет магазину. За статистичними даними, минулого року загальний об’єм продажів в інтернеті досяг 151 млрд грн. Саме тому присутність в мережі стає ключовим фактором успіху продавця. Проте важливо створити функціональний магазин, який вирізнятиметься на фоні конкурентів.

Які переваги дає створення власного онлайн магазину для зростання прибутку

На онлайн торгівлю припадає третина всіх продажів у світі. І з кожним роком все більше підприємців входять в нішу віртуальної торгівлі. Створення власної платформи має чимало переваг.

●      Доступ до глобального ринку. Інтернет дозволяє знайти клієнтів з усього світу, що допомагає розширити аудиторію та збільшити потенційні продажі.

●      Цілодобова доступність. Інтернет-магазин відчинений цілодобово, 7 днів на тиждень, що дає можливість клієнтам здійснювати покупки в будь-який зручний для них час та збільшувати дохід власника.

●      Зменшення витрат на оренду та обслуговування приміщень. Онлайн бізнес не потребує фізичного магазину, що дозволяє зменшити витрати на оренду офісу, комунальних платежах тощо. Це особливо важливо для початківців та підприємців з обмеженим бюджетом.

●       Автоматизація процесів. Інтернет-магазини можуть бути інтегровані з системами управління зі складським обліком, що спрощує керування бізнесом.

●      Економія на рекламі. Віртуальні торгові точки можуть ефективно використовувати доступні рекламні інструменти для залучення нової аудиторії.

Звичайно, успіх інтернет-магазину залежить від багатьох факторів, включаючи якість продуктів, маркетингові зусилля, обслуговування клієнтів. Вагоме значення має сама платформа. Агентство «Червоний Хамелеон» створює сайти з нуля, направлені на задоволення потреб конкретного замовника. Більше про те, що входить у створення сайту під ключ, читайте в статті.

Які технічні характеристики збільшують конкурентоспроможність інтернет-магазину

Сьогодні в мережі розміщені сотні тисяч віртуальних торгових майданчиків, і безліч з них пропонують схожі продукти. Власнику магазину потрібно, щоб потенційні покупці заходили саме на його платформу та купували продукт. Веб ресурс стає видимим для широкого кола споживачів, якщо його правильно просувають у мережі. Більш детальні рекомендації, як розкрутити сайт з нуля, читайте у дослідженні.

На успішність бізнесу впливає і те, чи магазин позитивно відрізняється на фоні конкурентів. Потрібно подбати про швидкість завантаження сторінок, миттєвих переходів між вкладками. Якщо доводиться довго чекати, щоб переглянути фото чи характеристики товару, більшість клієнтів просто покидає ресурс. Сучасним віртуальним мережам слід мати адаптивний дизайн, щоб сторінки відкривались на різних пристроях. Гарантія безпеки даних клієнтів і платежів є надзвичайно важливим аспектом для довіри споживачів.

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