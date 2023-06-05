Усі розробки трималися в секреті до початку представлення.

Американська технокомпанія Apple розпочала презентацію новинок цього року на конференції Worldwide Developers Conference. Представляти нові продукти має СЕО компанії Тім Кук.

Трансляція презентації ведеться в режимі реального часу на платформах Apple. Усі розробки традиційно трималися в секреті до початку представлення.

Однак профільні оглядачі прогнозували, що цього червня компанія представить оновлення свого програмного забезпечення iOS та презентує нові ноутбуки Macbook Air із більшою діагоналлю (15 дюймів замість традиційних 13 і 14) на чіпі М2, писали в Engadget.

Справжньою ж сенсацією, як очікували аналітики, має стати система доповненої реальності – перша для Apple.

Apple Inc. – американська технологічна компанія, один із лідерів з виробництва смартфонів, планшетів та компʼютерної техніки. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевершила 1 трлн доларів США.

Традиційно Apple проводить декілька презентації на рік – улітку представляє нові розробки програмного забезпечення і компʼютерної техніки, а в вересні – смартфонів.