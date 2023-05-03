Мінцифри і Google проведуть для українців безкоштовний курс зі штучного інтелекту

Мінцифри та Google запускають безкоштовний курс про штучний інтелект – "Основи АІ". Він стартує 16 травня і триватиме до 8 червня.

Зареєструватися можуть усі охочі. Про це віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Завдяки курсу навчитеся застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду. Буде багато лекцій і воркшопів. А ще – індивідуальні консультації від спікерів Google та інших топових компаній", – зазначив він.

Основні теми:

Що таке AI та для чого він потрібен

Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах – від маркетингу до управління закладами

Стратегії впровадження ML (machine learning – машинне навчання) у компанії

Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML

Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute.

Штучний інтелект – здатність інженерної системи обробляти, застосовувати і покращувати здобуті знання і вміння. ШІ можуть виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Останнім часом популярності набули штучні інтелекти, які можуть використовувати всі охочі – потрібні лише Інтернет та пристрій для нього, наприклад, ноутбук чи смартфон.