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Мінцифри і Google проведуть для українців безкоштовний курс зі штучного інтелекту

Курс проходитиме чотири тижні. 

Мінцифри і Google проведуть для українців безкоштовний курс зі штучного інтелекту
Фото: Михайло Федоров Facebook

Мінцифри та Google запускають безкоштовний курс про штучний інтелект – "Основи АІ". Він стартує 16 травня і триватиме до 8 червня.

Зареєструватися можуть усі охочі. Про це віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Завдяки курсу навчитеся застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу та персонального бренду. Буде багато лекцій і воркшопів. А ще – індивідуальні консультації від спікерів Google та інших топових компаній", – зазначив він. 

Основні теми:

  • Що таке AI та для чого він потрібен
  • Які готові рішення на основі AI можна застосовувати в різних сферах – від маркетингу до управління закладами
  • Стратегії впровадження ML (machine learning – машинне навчання) у компанії
  • Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML
  • Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Google Україна реалізує курс у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом з розвитку підприємництва Дія.Бізнес і Projector Institute.

Штучний інтелект – здатність інженерної системи обробляти, застосовувати і покращувати здобуті знання і вміння. ШІ можуть виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Останнім часом популярності набули штучні інтелекти, які можуть використовувати всі охочі – потрібні лише Інтернет та пристрій для нього, наприклад, ноутбук чи смартфон. 

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