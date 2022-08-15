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У "Дії" тестують шеринг авто і документи англійською, - Федоров

Міністр цифрової трансформації закликав охочих реєструватися на бета-тест.

У "Дії" тестують шеринг авто і документи англійською, - Федоров
Фото: Макс Требухов

У "Дії" тестують шеринг автомобілів і документи англійською мовою.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 9 млн українців виїхали за кордон і багато не встигли взяти паперові документи.

"Тому хочемо додати в Дію документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном. Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото", - пояснив Федоров.

Міністр закликав охочих взяти участь у тестуванні.

Також Федоров закликав долучатися до бета-тесту шерингу авто. Для цього в ньому мають взяти участь одночасно дві людини - власник транспорту і водій, який хоче користуватися автомобілем.

Нагадаємо, нещодавно у Мінцифри заявили, що хочуть запровадити в "Дії" оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон.

Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ. Тепер українці, які постраждали від агресії Росії, зможуть зареєструвати пошкоджене майно в застосунку "Дія". Для реєстрації вказують пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.

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