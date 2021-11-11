Корабль виведе на орбіту важкий ракета-носій Falcon 9 зі стартового майданчика 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Американська компанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) проводять запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon Endurance до Міжнародної космічної станції.

Трансляція події доступна на YouTube-каналі NASA.

Корабль виведе на орбіту важкий ракета-носій Falcon 9 зі стартового майданчика 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Вони проведуть на МКС близько шести місяців.

Раніше політ неодноразово відкладався: спочатку запуск планувався на 30 та 31 жовтня, потім на 6 та 7 листопада, та 8 листопада. Причиною стали несприятливі погодні умови.