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Зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марсу

Таким чином ОАЕ стали п'ятою країною з-поміж тих, які коли-небудь досягали Марсу.

Зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марсу
Фото: twitter.com/@JimBridenstine

Космічний зонд "Hope" Об’єднаних Арабських Еміратів у рамках першої міжпланетної арабської місії у вівторок, 9 лютого, досягнув орбіти Марса.

Про це у Твіттер повідомляє шейх ОАЕ.

"Місію завершено", - йдеться у дописі.

Об'єднані Арабські Емірати, Китай і Сполучені Штати запустили зонди на Марс в липні минулого року, скориставшись періодом, коли дві планети знаходилися найближче одна до одної.

Зонд "Hope" буде обертатися навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 днів, в той час як Tianwen-1 з Китаю і американський марсохід Perseverance 2020 здійснять посадку на поверхню планети.

"Hope" буде використовувати три наукових інструменти для моніторингу марсіанської атмосфери і, як очікується, почне передавати інформацію на Землю у вересні 2021 року, а дані будуть доступні для вивчення вченими з усього світу.

Космічна місія приурочена до 50-річчя об'єднання ОАЕ. Після успішного виходу зонду корабля на орбіту арабська держава стала п'ятою країною, яка коли-небудь досягала Марсу. У минулому тільки США, Індія, колишній Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно діставалися Червоної планети.

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