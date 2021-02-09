Зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марсу

Космічний зонд "Hope" Об’єднаних Арабських Еміратів у рамках першої міжпланетної арабської місії у вівторок, 9 лютого, досягнув орбіти Марса.

Про це у Твіттер повідомляє шейх ОАЕ.

"Місію завершено", - йдеться у дописі.

تمت المهمة بنجاح



Mission Accomplished #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/BxPQiJM0Sq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 9, 2021

Об'єднані Арабські Емірати, Китай і Сполучені Штати запустили зонди на Марс в липні минулого року, скориставшись періодом, коли дві планети знаходилися найближче одна до одної.

Зонд "Hope" буде обертатися навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року або 687 днів, в той час як Tianwen-1 з Китаю і американський марсохід Perseverance 2020 здійснять посадку на поверхню планети.

"Hope" буде використовувати три наукових інструменти для моніторингу марсіанської атмосфери і, як очікується, почне передавати інформацію на Землю у вересні 2021 року, а дані будуть доступні для вивчення вченими з усього світу.

Космічна місія приурочена до 50-річчя об'єднання ОАЕ. Після успішного виходу зонду корабля на орбіту арабська держава стала п'ятою країною, яка коли-небудь досягала Марсу. У минулому тільки США, Індія, колишній Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно діставалися Червоної планети.