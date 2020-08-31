"Антонов" випустив перший літак без російських деталей

ДП "Антонов" виготовило планер серійного транспортного літака Ан-178, в якому вперше нема російських деталей.

Про це заявив президент ДП "Антонов" Олександр Лось, передає "Укрінформ".

"Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників", - сказав Олександр Лось.

Він уточнив, що на цьому типі літака приблизно 2/3 обладнання виготовлені американськими корпораціями, ще третина – вітчизняними.

Українське держпідприємство "Антонов" потрапило у скандал, погодившись продовжити льотну придатність літаків "Руслан" (Ан-124-100) російської компанії "Волга-Дніпро".

Раніше "Антонов" вийшов з українсько-російського СП "ОАК-Антонов" і припинив обслуговування літаків російського перевізника. Це поставило в скрутне становище компанію "Волга-Дніпро", в парку якої є 12 "Русланів" - найбільших у світі серійних вантажних літаків. Власником сертифікатів цих літаків залишився "Антонов", і, за його умовами, процедура продовження ресурсу літака повинна проводитися після кожних 4 тис. льотних годин.