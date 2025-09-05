Відбір до ЧС. Україна – Франція (0:1). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні збірна України з футболу зіграє перший матч кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу.

Циганков у матчі проти Франції

14. А ось це цікаво. Забарний якісно прикрив м'яч корпусом у боротьбі з Мбаппе. Французу довелося штовхани нашого козака в спину... Арбітр зафіксував фол. Ось тому Ілля грає у ПСЖ. Ніжки не тремтять.

13. Кутовий для українців. Подали непогано, Меньян послизнувся, але вичавити з цього хоча б напів момент не вдалося.

12. Ярмолюк довгим пасом знайшов Коноплю праворуч. Юхим м'яч обробив, але пройти повз Луки Діня не зміг. Аут для українців.

Отримали ляпаса на початку. Ніхто не казав, що буде легко, але й кошик м'ячів нам пропускати не можна. 0:1, граємо далі!

9. Гооооооооооол!!!!!! Баркола ліворуч увійшов до штрафного майданчика українців, мав хвилину подивитися навколо і знайшов пасом Олісе. Той у дотик пробив повз Трубіна в площину воріт Трубіна – 0:1!

7. В одному з повторів показали, як Мбаппе прокинув між ніг Калюжному... Клас є клас!

6. Здається, що єдиний футболіст збірної Франції, який не пресингує наших гравців, – це голкіпер Меньян...

5. Уже простежується, що французи намагаються будувати атаку правим флангом. Там Кунде і Дуе на двох намагаються організувати просування м'яча. Зінченку доведеться сьогодні попрацювати.

4. А ось це вже схоже на футбол. Зінченко і компанія після невдалого пасу Мбаппе вийшли з-під пресингу біля своїх воріт, а потім той таки Сашко добіг до чужих воріт і двічі подав. Високий пас Упомекано перехопив, але як спробу загострити нашим зарахуємо!

3. Українці намагалися вийти з оборони в атаку провалився: Матвієнко шукав пасом Гуцуляка, але той разом з Судаковим не зміг у боротьбі забрати м'яч у Дуе. Важко буде.

2. Французи перепасовуються за метрів 35 до воріт Анатолія Трубіна. Поки намагаються промацати наш центр поля, подій не форсують. Українці натомість намагаються зустрічати суперника високо, але не біжать бездумно вперед.

1. Кіліан Мбаппе розіграв м'яч у центрі. Французи розпочинають гру, володіючи ігровим приладом. Полетіли!

Матч розпочався!!!

21:44. Капітани – Матвієнко і Мбаппе – визначають, хто розіграє м'яч у центрі поля. Нівроку в Кіліана компанія!!!

21:42. Лунає гімн України. Стоїте? Теж стою!

21:40. Команди вже на полі. П'ять хвилин до старту матчу!

21:35. Про важливе! Сьогодні перед матчем відбулася гра між уболівальниками України й Франції. Ця зустріч пройшла в рамках акції "We Are Defence", яку влаштував у Польші волонтерський штаб «Рестовратор. Картопляне військо». Миколо Василькове, привіт тобі! Рахунок матчу – 1:1. Сьогодні вони відзначаться ще раз.

Фото: Микола Васильков Українська команда

«Великий банер із логотипом та слоганом "We Are Defence" глядачі трансляції побачать на трибуні "Тарчинський Арена". Це гасло символізує позицію України у відношенні світу у нинішній геополітичній ситуації», – зозначив організатор акції Микола Васильков.

21:25. Українська «молодіжка» тим часом розгромила одноліток з Литви у стартовому матчі відбору до ЄВРО-2027. Хоч би дорослі продовжили традицію!

Фото: УАФ Українська “молодіжка” перемогла одноліток з Литви у відборі Євро-2027

21:10. Наші тим часом уже випробували поле у Вроцлаві! Тримаємо кулачки!

21:02. Французи вже прибули на арену. Биті сьогодні будуть!:)

Les Bleus sont bien arrivés à la Tarczyński Arena de Wrocław 🏟️#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ybYIIeGim6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

21:00. Зайдемо поки в роздягальню збірної України. Там усе красиво!

20:57. Стартова одинадцятка збірної Франції: Меньян – Дінь, Упомекано, Конате, Кунде – Чуамені, Коне – Дуе, Олісе, Баркола – Мбаппе.

Le 11 de départ aligné par Didier Deschamps contre l’Ukraine 🔥



Objectif : bien démarrer notre phase de qualification à la Coupe du Monde 2026 👊



Coup d’envoi à 20h45 sur TF1 📺#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fJXsjR94GZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

20:55. Відомо, який стартовий склад на гру обрав Сергій Ребров: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Зубков, Ярмолюк, Судаков, Калюжний, Гуцуляк – Довбик.

20:54. Синій комплект форми для наших фартовий? Сьогодні перевіримо!:) Французи натомість гратимуть у білих футболках.

Фото: Пресслужба УАФ Комплект форми Франції на матч проти України

Фото: Пресслужба УАФ Комплект форми України на матч проти Франції

20:52. Приїхали наші козаки на «Тарчинський арена» в Польщі! Саме цей стадіон стане домашнім для України для поєдинку проти Франції!

Фото: Дан Балашов/УАФ «Тарчинський арена» у Вроцлаві, Польща

20:50. ЦЕ СТАЛОСЯ!!! НАШІ ПРИЇХАЛИ НА ВЛАСНОМУ АВТОБУСІ!!! Минуло всього-навсього 34 роки! Зустрічайте красеня!



Фото: Дан Балашов/УАФ Автобус збірної України з футболу

20:48. Хвилинка історії! Сьогодні Україна й Франція зіграють тринадцятий матч між собою! В активі «синьо-жовтих» одна перемога. Так-так, відбір до ЧС у 2013 році, Київ, стадіон «Олімпійський», 2:0… Минуло 12 років…

Різниця між забитими і пропущеними – 8:23 на користь французів.



Фото: Пресслужба УАФ Історія протистоянь

20:45. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо стежити за перебігом матчу першого туру кваліфікації до Чемпіонату світу між Україною і Францією! Ми підготували для вас прев'ю, щоб окреслити, в якому стані українці підходять до стартової гри відбору! Головне – не програти до стартового свистка!

5 вересня 2025 року. Вроцлав. «Тарчинський арена». Початок матчу – о 21:45. Температура повітря +21С.

Ласкаво просимо на перший матч кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 з футболу у групі D між збірною України й командою Франції.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко, Зубков, Ярмолюк, Судаков, Калюжний, Гуцуляк, Довбик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Франція: Меньян, Дінь, Упомекано, Конате, Кунде, Чуамені, Коне, Дуе, Олісе, Баркола, Мбаппе.

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція)

Арбітр – Данні Маккелі (Нідерланди).