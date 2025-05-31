ПСЖ – «Інтер»: головне перед фінальним матчем Ліги Чемпіонів УЄФА

Обидві команди пройшли довгий шлях до фінального матчу: ПСЖ розпочинав з 1/16 фіналу, а «Інтер» — з 1/8. Французи мають шанс оформити требл — додати до перемоги в Лізі 1 і Кубку Франції кубок ЛЧ. Італійці натомість отримали можливість порадувати фанатів після невдачі в Серії А й італійському Кубку.

Сьогодні, 31 травня, на стадіоні «Альянц Арена» в Мюнхені, Німеччина, ПСЖ зіграє проти міланського «Інтеру» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА . Підопічні Сімоне Індзагі матимуть змогу здобути для своєї команди четвертий кубок ЛЧ в історії, а хлопці Луїса Енріке налаштовані вписати свій клуб до когорти переможців престижного турніру.

Шлях до фіналу

ПСЖ фінішував у групі Ліги чемпіонів 15-м з 13 очками в активі після восьми матчів. На груповому етапі підопічні Луїса Енріке виграли чотири поєдинки, раз зіграли внічию, тричі поступилися.

Фото: EPA/UPG Гравці ПСЖ перед фіналом ЛЧ

15-те місце не дозволило ПСЖ розпочати шлях у плей-оф з 1/8 фіналу, тому вони грали в 1/16 проти «Бресту» (10:0 за сумою двох ігор). Далі французи розібралися з «Ліверпулем» (2:1), «Астон Віллою» (5:4) й «Арсеналом» (3:1).

«Інтер» мав переконливіший вигляд у групі: фінішував на 4-й сходинці з 19 очками в активі. У групі підопічні Індзагі шість разів святкували перемогу, по разу зіграли внічию та поступилися.

Фото: EPA/UPG Гравці «Інтеру» на тренуванні перед фінальним матчем ЛЧ

На етапі плей-оф італійці здолали «Феєнорд» (4:1), «Баварію» (4:3) і «Барселону» (7:6).

Порівняння команд у цифрах

Обидві команди, без сумніву, гранди світового футболу, але суттєво відрізняються. За даними transfermarkt, ПСЖ має дорожчий, ніж в «Інтеру», склад: 923.5 мільйона євро проти 663.8 млн. Натомість команда міланців досвідченіша: середній вік «інтерівців» складає 29.6 проти 23.6 у ПСЖ.

«Інтер» загалом історично досвідченіший за ПСЖ. Фінал у Мюнхені буде сьомим для міланців у ЛЧ (тричі їм вдалося перемогти). ПСЖ гратиме у своєму другому фіналі Ліги чемпіонів в історії. Минулого разу французи грали за кубок ЛЧ у сезоні 2019–2020, де поступилися з рахунком 0:1 «Манчестер Сіті».

Фото: EPA/UPG Форвард «Інтеру» Лаутаро Мартінес

Найрезультативнішим гравцем «Інтеру» є аргентинець Лаутаро Мартінес. У нинішньому сезоні форвард наколотив 22 голи і віддав три асисти в 48 матчах. ПСЖ веде за собою француз Усман Дембеле. Вінгер проводить найкращий сезон у кар’єрі: 33 точні удари й 11 результативних пасів у 48 поєдинках.

Фото: EPA/UPG Вінгер ПСЖ Усман Дембеле

Ще один аспект, який відрізняє команди перед фіналом, – це «довжина» лазарету. ПСЖ у фіналі не розраховуватиме на захисника Преснеля Кімпембе. «Інтер» натомість не зможе задіяти за потреби оборонців Янна Біссека й Бенджамена Павара. Окрім того, поза грою залишаться півзахисники Джакомо Де П’єтрі та Пйотр Зелінський.

Цікаві факти перед фіналом

Фінальний поєдинок з упевненістю можна назвати й тренерським протистояння. Коуч ПСЖ Луїс Енріке має змогу виграти другий кубок ЛЧ у своїй кар’єрі. Уперше іспанський спеціаліст перемагав у найпрестижнішому турнірі клубного футболу на чолі з «Барселоною» у 2015 році. Ба більше, Луїс Енріке може повторити досягнення Хосепа Гвардіоли і вдруге у кар’єрі оформити требл – перемогти у трьох основних турнірах упродовж сезону. Перший «трофейний хет-трик» підкорився іспанцеві у сезоні 2014/2015 з тією ж таки «Барселоною». Його візаві Сімоне Індзагі ще не має в доробку кубка Ліги чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Арбітр Іштван Ковач вилучає гравця під час матчу

Розсудить тренерів і їхні команди арбітр Іштван Ковач з Румунії. До слова, він стане першим суддею в історію, який працюватиме на фіналах усіх трьох єврокубків. У 2022 він судив головний поєдинок Кубка конференцій («Роман» – «Феєнорд» – 1:0), а у 2024-му – Ліги Європи («Аталанта» – «Баєр» – 3:0).

Фото: EPA/UPG Альянц Арена у Мюнхені, Німеччина

Місцем роботи румунського спеціаліста стане мюнхенська «Альянц Арена». Фінал Ліги чемпіонів удруге відбудеться саме на цьому стадіоні. Перший раз головний матч сезону відбувся на цій арені у 2012 році. «Челсі» тоді у драматичному протистоянні за підсумками серії пенальті (4:3) здолав господарів, «Баварію», і вперше став володарем ЛЧ. Можна з упевненістю сказати, що атмосфера на фінальному поєдинку буде по-справжньому футбольною. Наживо протистояння ПСЖ й «Інтера» зможуть подивитися 75 тисяч уболівальників.

Настрій команд

Тренер ПСЖ Луїс Енріке перед грою налаштований порадувати фанатів на арені у Мюнхені. Він висловив упевненість у тому, що його підопічні зможуть знайти ключ до воріт міланців.

«Мій клуб знає, як розібрати такі команди і як розхитати їхню згуртовану оборону. "Інтер" має багато висококласних гравців як в атаці, так і в обороні; саме тому вони дійшли до фіналу. Все може змінитися одним раннім голом, тому ми маємо адаптуватися і грати у фіналі від самого початку до кінця. Я дуже оптимістичний», – передає слова іспанського спеціаліста пресслужба УЄФА.

Фото: EPA/UPG Луїс Енріке на тренуванні

Його візаві, італійський коуч Сімоне Індзагі, був більш стриманим. У розмові з журналістами він традиційно похвалив команду суперників і згадав минулорічний фінал ЛЧ, в якому його хлопці поступилися.

«ПСЖ - дуже сильна і цілісна команда з відмінним тренером в особі Луїса Енріке. Вони мають багато талановитих гравців, так що ми повинні провести ідеальний матч і залишатися в грі до самого кінця. Ми дуже поважаємо ПСЖ, але постараємося зіграти у фіналі якнайкраще – з повагою до суперника, але без страху. Ми пам’ятаємо фінал-2023, наче це було вчора. Ми зустрічалися з дуже сильним "Манчестер Сіті". За великим рахунком, ми заслуговували на продовження матчу в додатковий час. Той досвід був дуже важливий – участь у зустрічі такого високого рівня допомогла нам багато дізнатися про себе. Усі мої футболісти готові вийти на поле. Це найкраще, про що я міг мріяти», – сказав Індзагі.

Фото: EPA/UPG Сімоне Індзагі керує тренувальним процесом

Чи мали рацію тренери, ми дізнаємося лише за підсумками гри.

Матч у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. За найцікавішими моментами гри ви також зможете слідкувати у текстовій онлайн-трансляції матчу на LB.ua.

Прогноз LB.ua: перемога ПСЖ з рахунком 3:2.

Фінал Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за Києвом.