Ломаченко завершив професійну кар’єру – журналіст

Український боксер Василь Ломаченко завершив професійну кар’єру.

Про це повідомив журналіст й інсайдер Майкл Бенсон у соцмережі Х.

‼️Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future. — MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024

«Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому», – йдеться у дописі Бенсона.

Нагадаємо, в останньому професійному бою Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Василь також є єдиним дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України.