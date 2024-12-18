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Ломаченко завершив професійну кар’єру – журналіст

36-річний боксер має титил чемпіона світу за версією IBF.

Ломаченко завершив професійну кар’єру – журналіст
Василь Ломаченко під час останнього бою
Фото: EPA/UPG

Український боксер Василь Ломаченко завершив професійну кар’єру.

Про це повідомив журналіст й інсайдер Майкл Бенсон у соцмережі Х.

«Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому», – йдеться у дописі Бенсона.

Нагадаємо, в останньому професійному бою Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та здобув пояс чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. Василь також є єдиним дворазовим олімпійським чемпіоном з боксу в історії України.

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