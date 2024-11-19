Ліга націй. Албанія – Україна (0:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 19 листопада, збірна України зіграє у шостому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Роман Яремчук бореться за м'яч у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА

54. Судакоооооов! Отримав пас Георгій біля воріт Албанії і потужно пробив, намагаючись поцілити у праву "дев'ятку". М'яч зовсім трішки вище пролетів.

53. Перехвалили. Зінченко помилився з простим пасом на Гуцуляка. Останній як не намагався, але до м'яча не встиг. Вільний удар для Стракоші.

52. Почали падати на газон албанці. Цього разу Калюжний пройшовся по гомілкостопу Асллані як по бульвару. Арбітр пробачив нашого Івана.

51. Цікавий цей Ходжа. Щойно отримав м'яч на фланзі й закинув безпосередньо у ворота, але Трубін встиг перевести м'яч на кутовий.

50. Виносьте нового... Мучі пішов з поля, а замість нього з'явився Ходжа. Вимушена заміна в албанців.

49. Мучі сигналізує про травму.

48. Повернемося до замін у складі Албанії: Байрамі й Узуні змінили на полі Асані й Даку.

47. Носяться вкрай багато по полю підопічні Сільвіньйо! Потрібно витримати стартовий тиск албанців.

46. Момееееент! Арамі ледь не вийшов на побачення із Трубіном, але, на щастя, Матвінко і Забарний встигли завадити акцентовано пробити.

45. Є заміни після перерви. Головне, щоб наші не розслабилися.

Другий тайм розпочався!!!

Світлини з першої половини гри:

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук бореться за м'яч у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук святкує гол у ворота збірної Албанії у Лізі націй УЄФА

Фото: EPA/UPG Юхим Конопля грає головою у матчі проти Албанії у Лізі націй УЄФА

Основні статистичні показники першого тайму (Албанія – Україна): голи (0:2), володіння м'ячем (43:57), удари (2:8), удари в площину воріт (0:3), кутові (0:0), фоли (6:7).

Перерва!!!

45. Видихаємо!!! Мучі філігранно розвернувся, обігравши Калюжного і потужно пробив – м'яч полетів поряд із правою стійкою!

44. Мишко, де ти? Мудрик сьогодні непомітний, але загалом картину не псує.

43. Спокійний контроль у центрі поля. Матвієнко і Забарний спокійно перепасовуються між собою.

41. Албанці відверто не встигають за українцями і це приємно! Судаков і Зінченко сьогодні діють на півтори кроки швидше і неодноразово (як цього разу) це продемонстрували.

40. Цього разу пробити спробував Гуцуляк! Олексій підхопив м'яч після боротьби біля штрафного албанців і пробив лівою ногою. Ліва у нього для ходьби – м'яч пролетів вище воріт.

Тьху-тьху! Чехія станом на зараз веде у рахунку у матчі проти Грузії – 2:0.

38. Мудрииииик!!! Зічненко гарно подав на ліву стійку, де на м'яч чатував Мудрик, але у підсумку не влучив.

Зінченко – красунчик! Попри відсутність ігрової практики в "Арсеналі", він виглядає дуже пристойно.

36. Гуцуляк непогано пройшов флангом і відпасував на Калюжного! Іван наважився на удар, але м'яч пролетів повз ворота. Для статистики згодиться.

34. Через центр в основному розпочинають атаки українці. Судаков – диригент.

33. Півзахисник Албанії Лачі непогано протягнув м'яч у центрі поля і віддав уперед. Українці виштовхали суперників до чужих воріт.

32. Миколенко, Судаков і Яремчук намагалися розіграти м'яч між собою, але вдалося не все. Миколенко прокинув на хід Роману, але той не зрозумів задум партнера по команді.

31. Конопля пішов з поля. Цікаво, чи продовжить гру.

30. На поле вийшли лікарі.

29. Конопля лежить на газоні. Тривожно.

28. Мудрик помилився з пасом та дозволив албанцям піти в атаку. На щастя, нічого доброго їм створити не вдалося.

До слова, українці реалізували два гольових моменти із двох. Гарна статистика.

26. Калюжний якісно відпасував під забігання Миколенку, але Віталій зовсім трішки не встиг до м'яча біля воріт албанців.

25. Судакоооов! Небезпечно приклався Георгій з меж штрафного майданчика, але Стракоша потянув удар. Конопля намагався добити, але м'яч після удару полетів набагато вище воріт.

Поки без гостроти. Багато боротьби в центрі поля.

20. Калюжний двічі продемонстрував, чому його називають українським Гаттузо!

19. Михайло Мудрик поки не може добряче пробігтися флангом. Не вистачає Мишкові вільних зон.

18. Албанці продовжують атакувати, але українці стоять монолітом.

17. Зінааааааа!!! Олександр першокласно пішов у підкат у власному штрафному майданчику і перервав пас на Мучі. Могло бути небезпечно, але Зінченко нейтралізував загрозу.

14. Албанці намагалися організувати атаку, але Мучі відпасував на Трубіна, тому нічого доброго для албанців не склалося. Подякуємо цьому добродію!

13. Конопля виконав потужний крос на Судакова, але Георгій не зміг обробити відверто складний м'яч. На щастя, Михайло Мудрик встиг підстрахувати друга.

12. Калюжний сьогодні заведений (дивина, так?:)!

11. Албанці намагаються прокинутися, але, здається, сьогодні на полі буде одна команда.

До речі, після першого голу гравці збірної продемонстрували на стадіоні футболку з номером "1000"! Пам'ятаємо про головне.

А раніше так не можна було грати?:)

Фото: EPA/UPG Роман Яремчук після голу у ворота Албанії

9. ГОООООООООООООЛ!!!!!! УРААААА!!!! Судаков подав на парву стійку, де першим зорієнтувався Конопля і скинув на Яремчука – Роман у падінні подвоїв рахунок на табло!

7. Гуцуляк бігає за м'ячем, але йому б підказали, що потрібно перекривати гравців.:)

6. Українці пресингують албанців на чужій половині поля, фактично біля воріт суперника!

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко святкує гол у ворота Албанії

5. ГООООООООООООООООООООООООЛ!!!!!!!!!!!!!! ОЛЕКСААААААААНДР ЗІІІІІІНЧЕЕЕЕЕЕНКООООО!!!!!!!!!!!! Сашко відгукнувся на пас з флангу і пробив у дотик у ворота Стракоші, відкривши рахунок!!! Браво!!!

4. Українці перспективно вийшли у швидку атаку, але вона застопорилася через занадир слабкий пас Зінченка та Гуцуляка. Перехопили албанці.

3. Яремчук жорстко відштовхнув Рамадані у центрі поля, показавши, що сьогодні ніхто не буде прибирати ноги, так би мовити.

2. Трубін перевірив грудну клітину Миколенка дооооовгим кросом. Віталій якісно обробив м'яч, показавши, за які якості тебе запрошують у клуб АПЛ.

1. Збірна України розпочала матч, розігравши м'яч з центра поля! З перших секунд саме українці контролюють ігровий прилад.

Матч розпочався!!!

21:42. Лунає гімн України!

21:40. До старту поєдинку залишилося 5 хвилин.

21:30. Як думаєте, хто сьогодні заб'є? Ми ставимо на Ромчика Яремчука! Якщо заб'є Михайло Мудрик, то ми не засмутимося.

21:20. До старту поєдинку залишилося 25 хвилин. Удачі, хлопці!

21:05. Паралельно з нашим матчем Чехія гратиме проти Грузії! У випадку перемоги перших, або нічиєї, Україна може кваліфікуватися до дивізіону А, якщо здобуде перемогу у своєму поєдинку. Ми повідомлятимемо вам про голи у матчі наших конкурентів.

21:00. Тепер до справді важливих новин! 19 листопада – це тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші футболісти теж пам'ятають про це. Вічна слава воїнам, вічна пам'ять загиблим.

Фото: Пресслужба УАФ Роздягальня збірної України з футболу

20:55. УВАГА, УВАГА, УВАГА! Наші прибули на стадіон. Гляньте, які круті!

20:50: Стартовий склад Албанії на гру: Стракоша – Балью, Ісмаїлі, Аєті, Мітай – Асллані, Рамадані, Лачі – Асані, Даку, Мучі.

20:40. Історична довідка. Україна і Албанія грали між собою 7 разів. У шести поєдинках перемогу святкували «синьо-жовті», одного разу – албанці. Ще один поєдинок завершився внічию. Перед шостим туром групового етапу Ліги націй Україна перебуває на останній сходинці групи 1 (В), маючи в активі 5 очок після 5 матчів. Албанці йдуть третіми – 7 пунктів.

Фото: УЄФА Турнірне становище у групі 1 (В) після п'яти турів Ліги націй УЄФА

20:35. Сьогодні наші козаки зіграють проти Албанії у Тирані на стадіоні "Air Albania Stadium". Гляньте на поляну! На наш погляд, можна грати і перемагати.

Фото: Дан Балашов/УАФ Cтадіон "Air Albania Stadium" у Тирані, Албанія

20:30. Сьогодні без Довбика і Шапаренка у старті! До вашої уваги одинадцятка України на гру: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Калюжний, Судаков, Зінченко – Мудрик, Яремчук, Гуцуляк.

20:15. Розпочнемо з головного: наші – у жовтому! Албанці, за нашими джерелами:), сьогодні гратимуть у червоному комплекті форми.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної України на поєдинок проти Албанії

Фото: Пресслужба УАФ Форма Албанії на матч проти України в Лізі націй

20:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за цікавими моментами матчу, який визначить загальний вектор розвитку українського футболу. Якщо виграємо, то можемо зачепитися за дивізіон А, якщо програємо – опустимося до дивізіону С. Про те, чому збірна України поступово рухається до поєдинків із Сан-Марино, читайте в нашому анонсі сьогоднішнього поєдинку.

19 листопада 2024 року. Прага. "Air Albania Stadium". Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +11С.

Ласкаво просимо на матч шостого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною й Албанією.

Стартові склади:

Албанія: Стракоша, Балью, Ісмаїлі, Аєті, Мітай, Асллані, Рамадані, Лачі, Асані, Даку, Мучі.

Головний тренер – Сільвіньйо (Бразилія).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Калюжний, Судаков, Зінченко, Мудрик, Яремчук, Гуцуляк.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Жуан Піньєйру (Португалія).