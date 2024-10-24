Паркур замість коня: у п’ятиборстві відбудуться фундаментальні зміни

На цьогорічній Олімпіаді у Парижі в сучасному п’ятиборстві востаннє були змагання з верхової їзди.

Офіцерське п’ятиборство: як усе почалося

На ХІV сесії Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) в Будапешті 1909 року П’єр де Кубертен запропонував включити цей вид до програми Олімпійських ігор. Ким же був П’єр де Кубертен (1 січня 1863 року – 2 вересня 1937)? Французький спортивний та громадський діяч, історик, педагог, літератор, барон. Саме він є ініціатором організації сучасних Олімпійських ігор, які проводять з 1896 року. Де Кубертен був президентом Міжнародного олімпійського комітету з 1896 року по 1916 року та з 1919 по 1925 року.

Фото: Roger-Viollet П'єр де Кубертен

Саме Кубертен розробив програму сучасного п’ятиборства. Він хотів об’єднати в один вид спорту верхову їзду, володіння холодною та вогнепальною зброєю, подолання вплав водних просторів та біг. Саме такі навички були особливо важливими для воїна-кавалериста. Крім того, ці дисципліни входили до програми фізичної підготовки у військових вишах різних країн. Де Кубертен був упевненим, що ці змагання були випробуванням як моральних якостей людини, так і її фізичних ресурсів і навичок, що створювало ідеального атлета. Цей вид називався «офіцерським п’ятиборством». Щобільше, до 1948 року в ньому могли змагатися лише чинні спортсмени-офіцери.

Фото: wikimedia.org/ArchaiOptix Пентатлоністи Олімпіади зображені на античній вазі, приблизно 490 рік до нашої ери.

Власне, засновник сучасних Ігор захоплювався античним пентатлоном. У Стародавній Греції до нього входили змагання з бігу на одну стадію (192 м), стрибки у довжину, метання дротика та диску, а також боротьбу. Уперше змагання з пентатлону увійшли до ХVIII Олімпійських ігор 708 р. до нашої ери й одразу посіли дуже важливе місце в Іграх, враховуючи особливе ставлення греків до гармонійного розвитку людини.

Свою ж теперішню назву цей вид отримав у Лондоні 1948 року, коли там була заснована Спілка сучасного п’ятиборства та біатлону.

Гегемонія шведів

Сучасне п’ятиборство було впроваджене до програми п’ятих Олімпійських ігор 1912 року, які проходили в Стокгольмі. Швед Густаф Лілієхек став першим чемпіоном-п’ятиборцем в новітній історії. 1948 року було створено Міжнародну спілку сучасного п'ятиборства (раніше вона називалася Міжнародною спілкою сучасного п'ятиборства та біатлону) під час Олімпіади в Лондоні. Його засновником і першим президентом став Густав Дірссен (Швеція) – олімпійський чемпіон 1920 року. Ця спілка об’єднала усі національні федерації у світі, які розвивають цей вид спорту. Після створення спілки до змагань стали допускати не лише офіцерів, а й усіх охочих. Така зміна призвела й до зміни назви виду спорту.

1949 року пройшов перший чемпіонат світу із сучасного п’ятиборства. Його переможцем став представник Швеції Таге Б’юрефельт. У період з 1912 по 1956 рік Олімпійські ігри постійно вигравали спортсмени зі Швеції (тільки 1936 року на Олімпіаді в Берліні перемога дісталася представнику Німеччини).

Суттєві зміни пройшли у 1950-ті роки, коли п’ятиборці СРСР та Угорщини почали виходити на позиції лідерів. Вони по чотири рази вигравали в командних олімпійських турнірах, які входили до програми Олімпіад з 1952 по 1992 роки.

Фото: jochapress.hu Угорець Андраш Бальцо.

Окремо варто відзначити Андраша Бальцо – найтитулованішого спортсмена в історії пентатлону. Він – єдиний п’ятиборець, якому вдалося стати триразовим олімпійським чемпіоном (1972 року – в особистій першості, 1960 та 1968 – у командній) і п’ятиразовим чемпіоном світу в особистому заліку. З 1981 року почав проходити чемпіонат світу серед жінок. І тут першою чемпіонкою (очікувано) стала шведка Анне Альгрен.

Зміна правил – сталий процес у п’ятиборстві

Із самого початку правила змагань змінювалися. Наприклад, до кінця вісімдесятих років змагання проводили протягом п'яти днів – один вид в один день.

Та й в окремих елементах пентатлону норми змагань змінювалися – йшли до скорочення. Організатори зробили біг зі стрільбою в один день, бо деякі спортсмени користувалися допінгом для кращої стрільби. Заспокійливі допомагали зосередитися на мішені, але після них вже було важко бігти на повну силу.

Фото: П.Тимощенко/Facebook Hungarian Modern Pentathlon Змагання зі стрільби в рамках сучасного п'ятиборства.

Пізніше зменшили дистанцію кросу з чотирьох кілометрів до трьох. Торкнулися зміни також і стрільби. Раніше стріляли 20 пострілів по мішені, що обертається з дрібнокаліберного пістолета на відстані 25 метрів. З часом лишили стоячу мішень, причому розміри її були зменшені. А потім перейшли на пневматичний пістолет. Також було 20 пострілів, але з відстані 10 метрів. У фехтуванні скоротили час бою – з двох хвилин до однієї. Якщо не нанести за цей час хоча б один укол, виграти ти вже не можеш.

У плаванні дистанція змінилася з 300-х до 200-х метрів.

І все прийшло до того, що на Олімпіадах п’ять видів проходили в один день. Це почалося з 1996 року в Атланті. Через чотири роки згідно з сучасними тенденціями до змагань також включили жінок.

Розпрягайте, хлопці, коней

Після Олімпіади в Токіо взагалі вирішили забрати коня з програми пентатлону. Замість конкуру спортивні діячі пропонують (власне, це вже ухвалили) смугу перешкод. Спортсмени по-різному оцінили ці нововведення.

Iгор Панін, президент сучасного п’ятиборства України переконаний, що зміни – це розвиток.

“Спорт рухається уперед. І сучасне п’ятиборство – не виняток. Завжди було кілька проблемних видів спорту. Наприклад, у важкоатлетів це була проблема допінгу.

А в нашому виді – це проблема з конем. Останньою краплею став випадок на Олімпіаді-2021 в Токіо. Німецька спортсменка Анніка Шлой блискуче виступила у другому виді програми, фехтуванні, й упевнено захопила лідерство. Здавалося, лише диво може позбавити її золотої медалі. Однак, раптом на третьому виді кінь спортсменки (до речі, його звали Святий хлопчик, – Lb.ua) відмовився виконувати накази Анніки.

Фото: EPA/UPG Анніка Шлой і Святий хлопчик на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Німкеня впала в розпач, почала бити хлистом тварину. Потім до неї приєдналася її тренерка Кім Райзнер, яка стала бити коня по крупу. Потім захисники тварин здійняли галас, а Кім було дискваліфіковано.

Вимоги Міжнародної федерації – рухатися уперед. Кінь став дуже дорогим. Господарі тварин стали неохоче давати їх для змагань. Країна-організатор мала надавати їх, а спортсмени мають користуватися орендованими тваринами. Вони мають лише 15 хвилин на тренування і шість спроб стрибнути.

Сукупність фактів призвела до того, що коня забрали. Необ’єктивність при визначенні підсумків, дороговизна, відсутність коней у країнах Африки. Та, що казати, якщо ми в Україні за останні 20 років не могли провести жодних міжнародних змагань, маючи інфраструктуру і кінські бази. Прийшов час, коли настала потреба зробити щось сучасніше. Несподівано без великих обговорень вирішили змінити програму.

З наступного року вже абсолютно всі змагання будуть з новим видом – апстейком (подолання смуги перешкод, – Lb.ua). Юнацькі в тому ж числі. У середині листопада буде Конгрес міжнародної федерації, який остаточно все ратифікує.

Проти, є купка любителів коня, яка активно боролася за нього. Водночас йти проти політики МОК – це безперспективно. Головне, що після заміни цього виду ми не позбавимося статусу олімпійського виду. А це б означало остаточну загибель сучасного п’ятиборства.

Коли МОК проголосував залишити пентатлон у програмі Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі, всі суперечки відпали. Вже ніхто нічого не обговорює. Моя думка така: п’ятиборство – це штучний вид спорту, який вигадав Де Кубертен в пам'ять про давньогрецький пентатлон. Це єдиний вид спорту, який живе за своїми законами.

Я бачу, з якою швидкістю все розвивалося. Настав час змін. Назад вже немає вороття. Можливо, будуть якісь ветеранські змагання, але в цілому повернення вже не буде. Еволюція рухається уперед, її не зупиниш. Усе було підготовлено, тому піднесли це як цукерку. Усе п’ятиборство – на гроші МОК. Тому, якщо МОК не спонсоруватиме його, цей вид закінчиться.

Тепер п’ятиборство піде уперед. Думаю, що й далі будуть певні зміни. Можливо, вони торкнуться фехтування.

За останні 10 років ми кожен рік змінюємо правила. В якому ще виді так змінюють регламент змагань? Подивимось, що буде далі”, – сказав Ігор Панін.

Існують і кардинально протилежні думки. Олександру Кравченку, переможцю Першої Спартакіади України-1995, багаторазовому чемпіону та призеру чемпіонатів та кубків України, бронзовому призеру чемпіонату Європи в командному заліку подібні нововведення не подобаються.

“Я вважаю, що це – знищення цього виду спорту. Можливо, новий вид є кращим, можливо, – гіршим, але це точно щось інше. Замість верхової їзди ввели те, що навіть не назвеш видом спорту. Скоріше, схоже на битву гладіаторів на ТВ шоу. Я сам в далекому 1991 постраждав від того, що мені на юнацькому чемпіонаті України за жеребом дістався важкий у керуванні кінь (єдиний з усіх інших). І я з першого місця перелетів на 15-те. Але, попри цей прикрий для мене випадок, я на боці коней. Додам, що багато хто з п'ятиборців прийшли до цього виду саме через наявності коня. Наприклад, Олександр Паригін, олімпійський чемпіон 1996 в Атланті, мій брат Сергій Кравченко, чемпіон світу серед юніорів 1998 року, я та багато інших п'ятиборців міжнародного класу”, – пояснив він.

Ольга Возінілкова з Чехії, чемпіонка світу в командному заліку 2002 року водночас з радістю сприйняла факт змін, адже її син, який займається пентатлоном, позитивно оцінив нововведення.

“Я не проти таких змін. Мій син, який теж займається п'ятиборством, вітає їх. Він дуже любить паркур, і це допоможе йому в новому виді п'ятиборства”, – розповіла Ольга.