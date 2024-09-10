Ліга націй. Чехія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 10 вересня, збірна України з футболу зустрінеться з Чехією у другому турі цьогорічного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Гравці збірної України з футболу перед поєдинком проти Албанії.

20:40. Увага! Форма команд для вас, щоб не плутали. Жовта – наша, червона – не наша!:)

Фото: УАФ Форма збірної України на гру з Чехією.

Фото: УАФ Форма Чехії на гру зі збірною України.

20:37. Історичний екскурс для вас! Україна й Чехія грали між собою 5 разів! У двох матчах перемогу святкували "синьо-жовті", в одному – чехи, а ще два поєдинки завершилися внічию.

20:35. Чехи прийматимуть сьогодні наших козаків на Eden Arena у Празі. Гляньте, нормальна поляна!

Фото: Дан Балашов/УАФ Eden Arena у Празі, Чехія.

20:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за поєдинком другого туру Ліги націй між Україною і Чехією. Наша редакція підготувала для вас анонс поєдинку, в якому ви можете дізнатися, в якому настрої команди підходять до гри (СПОЙЛЕР: в обох таборах настрій такий собі, м'яко кажучи)!

9 липня 2024 року. Прага. "Eden Arena". Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +17С.

Ласкаво просимо на матч другого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Чехією.

Стартові склади:

Чехія: .

Головний тренер – Іван Гашек (Чехія).

Україна: .

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр - Джон Бітон (Шотландія).