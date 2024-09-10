Ліга націй. Чехія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

20:40. Увага! Форма команд для вас, щоб не плутали. Жовта – наша, червона – не наша!:)
20:37. Історичний екскурс для вас! Україна й Чехія грали між собою 5 разів! У двох матчах перемогу святкували "синьо-жовті", в одному – чехи, а ще два поєдинки завершилися внічию.
20:35. Чехи прийматимуть сьогодні наших козаків на Eden Arena у Празі. Гляньте, нормальна поляна!
20:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за поєдинком другого туру Ліги націй між Україною і Чехією. Наша редакція підготувала для вас анонс поєдинку, в якому ви можете дізнатися, в якому настрої команди підходять до гри (СПОЙЛЕР: в обох таборах настрій такий собі, м'яко кажучи)!
9 липня 2024 року. Прага. "Eden Arena". Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +17С.
Ласкаво просимо на матч другого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Чехією.
Стартові склади:
Чехія: .
Головний тренер – Іван Гашек (Чехія).
Україна: .
Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).
Арбітр - Джон Бітон (Шотландія).