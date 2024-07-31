Олімпіада-2024. День 5. Верняєв і Ковтун змагаються в індивідуальному багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

20:10. У наших гімнастів залишилося два снаряди – поперечина й вільні вправи! Скоро буде кульмінація!
20:05. А можна так завершити змагання зі спортивної гімнастики?
19:45. Золото для Грузії! Грузинський дзюдоїст Лаша Бекаурі (90 кг)здолав японця Сансіро Мурао в фіналі Олімпійських ігор та здобув золоту медаль.
Georgia's first gold medal of these Games came in judo! 🥇🇬🇪— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
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La première médaille d'or géorgienne de ces Jeux est venue du judo ! 🥇🇬🇪#Paris2024 pic.twitter.com/A4zybJHMKl
19:30. У Парижі тривають змагання з індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці. Олег Верняєв й Ілля Ковтун демонструють свій клас! Ще б судді нормально оцінювалии...
19:20. Українка Вікторія Ус фінішувала одинадцятою у веслувальному слаломі в каное-одиночці. Олімпійською чемпіонкою стала австралійка Джессіка Фокс, додавши до свого активу третю золоту медаль у кар'єрі. Срібною призеркою Олімпіади стала Єлена Лілік з Німечини, бронзовою призеркою – американка Еві Лейбфарт.
19:10. Новини з дзюдо! Хорватка Барбара Матич – олімпійська чемпіонка з дзюдо (70 кг). У фіналі змагань вона перемогла Міріам Буткерайт з Німеччини.
18:50. На одному снаряді Верняєв і Ковтун уже відпрацювали! Обидва атлети виступили на високому рівні, але про медальні шанси поки говорити рано!
18:30. Змагання зі спортивної гімнастики розпочалися! Хлопці, нам конче потрібно збільшити медальну скарбничку!
18:25. Вікторія Ус стартує у фіналі веслувального слалому у каное-одиночці! У Токіо-2020 вона фінішувала сьомою!
18:00. За півгодини розпочнуться змагання в індивідуальному багатоборстві у спортивній гімнастиці серед чоловіків! Уболіваємо за Олега Верняєва та Іллю Ковтуна.
17:50. Історичний день, панове! Гватемала вперше в історії отримала золоту медалістку Олімпіади! Адріана Руано Оліва здобула золоту медаль Олімпійських ігор у стендовій стрільбі у трапі, набравши 45 очок. На другій сходинці розташувалася представниця Італії Сільвана Станко з 40 очками. Бронзу здобула австралійка Пенні Сміт – 32.
WHO RUNS THE OLYMPICS?— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
First Olympic gold medal and first women's medal for Guatemala thanks to the excellent performance of shooter Adriana Ruano Oliva 🤩🔥
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HISTORIQUE !
Première médaille d'or Olympique et première médaille féminine pour le Guatemala grâce à l'excellente… pic.twitter.com/rZYslDZ2nd
17:30. Сьогодні у чвертьфіналі тенісного жіночого турніру Марта Костюк зіграє проти Донни Векіч з Хорватії. Початок матчу – не раніше 21:30 за Києвом. Марто, надія в одиночці тільки на тебе! Вперед!
17:20. Іспанець Карлос Алькарас знищив нейтрального Романа Сафіулліна в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 – 6:4, 6:2! Молодчинка, Карлос! Їдь додому, нейтральний!
17:00. Нарешті!!! Вікторія Ус пройшла до фіналу Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі в каное-одиночці! Вона посіла проміжне друге місце у півфінальному запливі та гарантувала собі місце у головному старті.
16:45. Ми не втомилися від тріатлону, а ви?) Сьогодні ми дізналися чемпіонів серед жінок і серед чоловіків.
This is sport in the city. This is Triathlon. This is Paris.— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
You were on fire along the race! Goosebumps 🥳
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Le sport dans la ville. Promesse tenue avec l'épreuve de Triathlon Olympique, avec vous, dans Paris ! Vous étiez en feu le long du parcours. On en a eu des frissons
📸… pic.twitter.com/n0f7nPxPfP
16:30. Маємо олімпійського чемпіона серед чоловіків у BMX-фрістайлі. Аргентинець Хосе Торрес Жиль став найкращим і завоював золоту медаль. До слова, це перше золото Ігор для Аргентини за 8 років! Срібло завоював представник Великої Британії Коран Райллі, бронзу – Антоні Жанжан з Франції.
Enhorabuena🔥— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
After two exceptional runs Jose Torres Gil become OLYMPIC CHAMPION! 🥇
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Deux runs d'exception pour devenir CHAMPION OLYMPIQUE ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/UbVyt4DL5L
15:50. Естетика BMX-фрістайлу!
DENG Yawen flew to Concorde to win the People's Republic of China's first BMX Freestyle medal 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
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DENG Yawen s'est envolée à la Concorde pour décrocher la première médaille en BMX Freestyle de la République populaire de Chine 🥇 pic.twitter.com/SQIgyUfiOi
15:30. За годину свій виступ у веслувальному слаломі розпочне Вікторія Ус.
15:20. Чергове золото дял Китаю! Ден Явен здобула перемогу у дисципліні BMX-фристайл, обійшовши американку Перріс Бенагас і австралійку Наталію Дім з Австралії.
A GOLDEN run! 🇨🇳— The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024
Deng Yawen triumphs, claiming #gold and a first ever medal for People’s Republic of China in cycling BMX women’s freestyle!@OlympicsCN | @UCI_BMX_FS | #BMXfreestyle | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherForTomorrow pic.twitter.com/7ACDlODOdN
14:40. Китайські вболівальники під час стрибків у воду вболівали за своїх атлетів! Гляньте на крутого дракана!
Fans from all over the world turned out in force for the women's Synchronised 10m Platform diving 🎉— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
See you on August 2nd for the next event 👋
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Les fans du monde entier ont répondu présent pour le plongeon haut vol synchronisé féminin 🥳
Rendez-vous le 2 août pour les… pic.twitter.com/L0lNVtOEnR
14:20. Біля фінішу змагань з чоловічого тріатлону! Чергове потужне фото Ігор!
That's Olympic spirit 🤝😍 #Paris2024— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
📸 Getty / Ezra Show pic.twitter.com/slkrnWO72M
14:10. Ще одна перемога дляВеликої Британії! Алекс Ї став олімпійським чемпіоном у тріатлоні серед чоловіків. Він подолав дистанцію за 1:43:39. Супернки британця прибігли буквально за декілька секунд. Гейден Вайлд з Нової Зеландія став другим, а Лео Бергер із Франції – третім.
Paris has been a success for him!— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
After winning the test event a year ago, Alex YEE becomes Olympic triathlon champion 🥇
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Paris lui réussi !
Après avoir remporté le test event il y a un an, Alex YEE devient champion olympique du triathlon 🥇
📷 Paris 2024#Paris2024 pic.twitter.com/zuYI7aeGT2
14:00. Золото Олімпіади в академічному веслуванні парних четвірок серед чоловіків завоювали Нідерланди. Другими й третіми приплили спортсмени з Італії та Польщі відповідно.
The first medal won by the Netherlands and it's of the most beautiful metals! 🥇🇳🇱— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
Lennart van Lierop
Finn Florijn
Tone Wieten
Koen Metsemakers
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La première médaille remportée par les Pays-Bas et elle est du plus beau des métals ! 🥇🇳🇱
Lennart van Lierop
Finn Florijn
Tone… pic.twitter.com/twlB0S5A6k
13:55. Велика Британія завоювала золоті медалі в академічному веслуванні парних четвірок серед жінок. Другими фінішували Нідерланди, на третій позиції розташувалася Німеччина.
WHAT A PHENOMENAL FINISH !!!! 🚣♀️— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
Team GB pushed till the very end, snatching their gold medal on their very last stroke 🤩
Congratulations 🇬🇧
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QUELLE FIN PHÉNOMÉNALE !!!! 🚣♀️
L'équipe de Grande-Bretagne a persévéré jusqu'au bout, décrochant la médaille d'or sur leur dernier coup… pic.twitter.com/afoO6tIPVZ
13:45. Українська четвірка веслувальниць фінішувала п'ятою у фіналі з академічного веслування парних четвірок. Вкрай прикро за наших спортсменок, адже фактично протягом усіх перегонів вони йшли третіми, але не змогли втримати цей результат.
13:25. Українська четвірка веслувальниць змагається у фіналі академічного веслування! Віримо, що зможуть!
13:10. Сьогодні також визначать найкращого тріатлоніста серед чоловіків. Гляньте, якою красивою доріжкою біжать майже залізні атлети!
Seriously, what is this place ? This is even!— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
The Alexandre III bridge was more than ready to host their first triathlon races.
Just one word to say: stunning!
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Vous avez déjà vu un site aussi beau pour le Tri ?
Le Pont Alexandre III était prêt pour le départ de ces premières… pic.twitter.com/iG3Ub0y1m6
13:00. Олімпійські ігри в одній світлині! Усі зусилля заради такого МОМЕНТУ!
12:50. Ксенія Байло та Софія Лискун посіли сьоме місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, отримавши 285 очок. Золоті медалі у цій дисципліні знову здобула китайська пара стрибунок з Китаю Чень – Цюань, набравши 359.10 очок.
Victory belongs to People’s Republic of China! 🇨🇳— The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024
Chen Yuxi & Quan Hongchan take home the #gold in diving women’s synchronised 10m platform.@OlympicsCN | @WorldAquatics | #Diving | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherForTomorrow pic.twitter.com/9Vgmqg5JcD
12:40. Українець Олександр Желтяков став 20-м у кваліфікаційному запливі та не потрапив до півфіналу змагань з плавання на 200 метрів на спині. Хоч це й дебютні Ігри для Олександра, від нього очікували більшого.
12:35. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли вийти до медального фіналу у парних двійках з академічного веслування. Українці фінішували п'ятими у півфіналі, тому візьмуть участь у запливі за 7-12 місця.
12:20. Ми знаємо, хто є залізною леді на Олімпіаді! Кассандра Богран з Франції виграла золоту медаль з тріатлону! Вона подолала дистанцію за 1:54:55 хв. Другою прибігла Джулі Деррон зі Швейцарії, третьою – британка Бет Поттер.
1er sacre Olympique pour @CassandreBeaugr ! 🥇— Paris 2024 (@Paris2024) July 31, 2024
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1st Olympic title for @cassandrebeaugr! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/18LOelynR7
12:05. Упродовж години одразу декілька українців візьмуть участь у кваліфікаційних змаганнях. Олександр Желтяков змагатиметься у плавання на спині (200 метрів), Ігор Хмара і Станіслав Ковальов стартують у півфіналі парних двійок в академічному веслуванні. Очікуйте на новини з Парижу!
12:03. Паралельно розпочався фінал у стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок. Уболіваємо за Софію Лискун і Ксенію Байло!
12:00. Сьогодні зранку кваліфікаційний етап подолав український стрілець Сергій Куліш! Він посів третю сходинку у відборі зі стрільби з гвинтівки з трьох положень на 50 метрів і вийшов до фіналу змагань. Браво, Сергію, нарешті!!! Фінал відбудеться завтра, 1 серпня. Початок – о 10:30 за Києвом.
Вітаємо, друзі! У пʼятий змагальний день Олімпійських ігор відбудуться змагання у 26 видах спорту. Зокрема, Україну представлять гімнасти, стрибуни у воду й інші.