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Олімпіада-2024. День 5. Верняєв і Ковтун змагаються в індивідуальному багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні Олег Верняєв та Ілля Ковтун змагатимуться в індивідуальному багатоборстві.

Олімпіада-2024. День 5. Верняєв і Ковтун змагаються в індивідуальному багатоборстві. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Українець Ілля Ковтун під час змагань з командного багатоборства на Олімпійських іграх-2024.
Фото: EPA/UPG

20:10. У наших гімнастів залишилося два снаряди – поперечина й вільні вправи! Скоро буде кульмінація!

20:05. А можна так завершити змагання зі спортивної гімнастики?

Фото: Скриншот лайв-результатів

19:45. Золото для Грузії! Грузинський дзюдоїст Лаша Бекаурі (90 кг)здолав японця Сансіро Мурао в фіналі Олімпійських ігор та здобув золоту медаль

19:30. У Парижі тривають змагання з індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці. Олег Верняєв й Ілля Ковтун демонструють свій клас! Ще б судді нормально оцінювалии... 

Олег Верняєв з України виконує опорний стрибок під час фіналу чоловічого багатоборства на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Олег Верняєв з України виконує опорний стрибок під час фіналу чоловічого багатоборства на змаганнях зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на арені Берсі в Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.

19:20. Українка Вікторія Ус фінішувала одинадцятою у веслувальному слаломі в каное-одиночці. Олімпійською чемпіонкою стала австралійка Джессіка Фокс, додавши до свого активу третю золоту медаль у кар'єрі. Срібною призеркою Олімпіади стала Єлена Лілік з Німечини, бронзовою призеркою – американка Еві Лейбфарт. 

19:10. Новини з дзюдо! Хорватка Барбара Матичолімпійська чемпіонка з дзюдо (70 кг). У фіналі змагань вона перемогла Міріам Буткерайт з Німеччини.

18:50. На одному снаряді Верняєв і Ковтун уже відпрацювали! Обидва атлети виступили на високому рівні, але про медальні шанси поки говорити рано!

18:30. Змагання зі спортивної гімнастики розпочалися! Хлопці, нам конче потрібно збільшити медальну скарбничку!

18:25. Вікторія Ус стартує у фіналі веслувального слалому у каное-одиночці! У Токіо-2020 вона фінішувала сьомою!

18:00. За півгодини розпочнуться змагання в індивідуальному багатоборстві у спортивній гімнастиці серед чоловіків! Уболіваємо за Олега Верняєва та Іллю Ковтуна.

17:50. Історичний день, панове! Гватемала вперше в історії отримала золоту медалістку Олімпіади! Адріана Руано Оліва здобула золоту медаль Олімпійських ігор у стендовій стрільбі у трапі, набравши 45 очок. На другій сходинці розташувалася представниця Італії Сільвана Станко з 40 очками. Бронзу здобула австралійка Пенні Сміт – 32.

Золота медалістка Адріана Руано Оліва з Гватемали святкує перемогу в змаганнях зі стрільби серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в стрілецькому центрі в Шатору, Франція, 31 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Золота медалістка Адріана Руано Оліва з Гватемали святкує перемогу в змаганнях зі стрільби серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в стрілецькому центрі в Шатору, Франція, 31 липня 2024 року.

17:30. Сьогодні у чвертьфіналі тенісного жіночого турніру Марта Костюк зіграє проти Донни Векіч з Хорватії. Початок матчу – не раніше 21:30 за Києвом. Марто, надія в одиночці тільки на тебе! Вперед!

17:20. Іспанець Карлос Алькарас знищив нейтрального Романа Сафіулліна в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 – 6:4, 6:2! Молодчинка, Карлос! Їдь додому, нейтральний! 

Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу третього раунду чоловічого одиночного розряду проти Романа Сафіулліна на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу третього раунду чоловічого одиночного розряду проти Романа Сафіулліна на тенісних змаганнях під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на Ролан Гаррос у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.

17:00. Нарешті!!! Вікторія Ус пройшла до фіналу Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі в каное-одиночці! Вона посіла проміжне друге місце у півфінальному запливі та гарантувала собі місце у головному старті. 

16:45. Ми не втомилися від тріатлону, а ви?) Сьогодні ми дізналися чемпіонів серед жінок і серед чоловіків.

16:30. Маємо олімпійського чемпіона серед чоловіків у BMX-фрістайлі. Аргентинець Хосе Торрес Жиль став найкращим і завоював золоту медаль. До слова, це перше золото Ігор для Аргентини за 8 років! Срібло завоював представник Великої Британії Коран Райллі, бронзу – Антоні Жанжан з Франції.

15:50. Естетика BMX-фрістайлу!

Явен Ден з Китаю бере участь у фіналі жіночого парку змагань із велоспорту BMX Freestyle на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на La Concorde у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Явен Ден з Китаю бере участь у фіналі жіночого парку змагань із велоспорту BMX Freestyle на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на La Concorde у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.

Перріс Бенегас із США бере участь у фіналі жіночого парку змагань із велоспорту BMX Freestyle на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на La Concorde у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Перріс Бенегас із США бере участь у фіналі жіночого парку змагань із велоспорту BMX Freestyle на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на La Concorde у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.

15:30. За годину свій виступ у веслувальному слаломі розпочне Вікторія Ус.

15:20. Чергове золото дял Китаю! Ден Явен здобула перемогу у дисципліні BMX-фристайл, обійшовши американку Перріс Бенагас і австралійку Наталію Дім з Австралії.

14:40. Китайські вболівальники під час стрибків у воду вболівали за своїх атлетів! Гляньте на крутого дракана!

14:20. Біля фінішу змагань з чоловічого тріатлону! Чергове потужне фото Ігор!

14:10. Ще одна перемога дляВеликої Британії! Алекс Ї став олімпійським чемпіоном у тріатлоні серед чоловіків. Він подолав дистанцію за 1:43:39. Супернки британця прибігли буквально за декілька секунд. Гейден Вайлд з Нової Зеландія став другим, а Лео Бергер із Франції – третім. 

14:00. Золото Олімпіади в академічному веслуванні парних четвірок серед чоловіків завоювали Нідерланди. Другими й третіми приплили спортсмени з Італії та Польщі відповідно.

13:55. Велика Британія завоювала золоті медалі в академічному веслуванні парних четвірок серед жінок. Другими фінішували Нідерланди, на третій позиції розташувалася Німеччина.

13:45. Українська четвірка веслувальниць фінішувала п'ятою у фіналі з академічного веслування парних четвірок. Вкрай прикро за наших спортсменок, адже фактично протягом усіх перегонів вони йшли третіми, але не змогли втримати цей результат. 

13:25. Українська четвірка веслувальниць змагається у фіналі академічного веслування! Віримо, що зможуть!

13:10. Сьогодні також визначать найкращого тріатлоніста серед чоловіків. Гляньте, якою красивою доріжкою біжать майже залізні атлети!

13:00. Олімпійські ігри в одній світлині! Усі зусилля заради такого МОМЕНТУ!

Кассандра Богран з Франції святкує після жіночої індивідуальної гонки змагань з тріатлону на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на мосту Олександра III у Парижі, Франція.
Фото: EPA/UPG
Кассандра Богран з Франції святкує після жіночої індивідуальної гонки змагань з тріатлону на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на мосту Олександра III у Парижі, Франція.

12:50. Ксенія Байло та Софія Лискун посіли сьоме місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, отримавши 285 очок. Золоті медалі у цій дисципліні знову здобула китайська пара стрибунок з Китаю Чень – Цюань, набравши 359.10 очок. 

Українки Софія Лискун та Ксенія Байло під час стрибка з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.
Фото: EPA/UPG
Українки Софія Лискун та Ксенія Байло під час стрибка з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

Софія Лискун і Ксенія Байло під час виступу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Фото: EPA/UPG
Софія Лискун і Ксенія Байло під час виступу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

12:40. Українець Олександр Желтяков став 20-м у кваліфікаційному запливі та не потрапив до півфіналу змагань з плавання на 200 метрів на спині. Хоч це й дебютні Ігри для Олександра, від нього очікували більшого. 

12:35. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли вийти до медального фіналу у парних двійках з академічного веслування. Українці фінішували п'ятими у півфіналі, тому візьмуть участь у запливі за 7-12 місця.

12:20. Ми знаємо, хто є залізною леді на Олімпіаді! Кассандра Богран з Франції виграла золоту медаль з тріатлону! Вона подолала дистанцію за 1:54:55 хв. Другою прибігла Джулі Деррон зі Швейцарії, третьою – британка Бет Поттер.

Кассандра Богран з Франції перетинає фінішну пряму під час змагань з триатлону серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на мосту Олександра III у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Кассандра Богран з Франції перетинає фінішну пряму під час змагань з триатлону серед жінок на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на мосту Олександра III у Парижі, Франція, 31 липня 2024 року.

12:05. Упродовж години одразу декілька українців візьмуть участь у кваліфікаційних змаганнях. Олександр Желтяков змагатиметься у плавання на спині (200 метрів), Ігор Хмара і Станіслав Ковальов стартують у півфіналі парних двійок в академічному веслуванні. Очікуйте на новини з Парижу!

12:03. Паралельно розпочався фінал у стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок. Уболіваємо за Софію Лискун і Ксенію Байло!

12:00. Сьогодні зранку кваліфікаційний етап подолав український стрілець Сергій Куліш! Він посів третю сходинку у відборі зі стрільби з гвинтівки з трьох положень на 50 метрів і вийшов до фіналу змагань. Браво, Сергію, нарешті!!! Фінал відбудеться завтра, 1 серпня. Початок – о 10:30 за Києвом. 

Вітаємо, друзі! У пʼятий змагальний день Олімпійських ігор відбудуться змагання у 26 видах спорту. Зокрема, Україну представлять гімнасти, стрибуни у воду й інші.

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