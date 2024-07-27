Олімпіада-2024. День 1. Халматов вилетів в 1/8 фіналу. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

13:45. Цікаво, чому ми не згадуємо про теніс? Матч Ангеліни Калініної (WTA №47) та Аранчі Рус (WTA № 62) з Нідерландів відклали через дощ.

13:40. + дві українки в 1/8 фіналу з фехтування на шпагах! Владислава Харкова розгромила Маргеріті Гуцці Вінсенті з США (15:6), а Олена Кривицька виявилася сильнішою за кенійку Олександру Ндоло (13:12). Водночас Джоан-Фейбі Бежура прикро поступилася француженці Ауріані Малло (13:14) у драматичному матчі.

13:14. Якщо фехтувальниця Джоан-Фейбі Бежура переможе на старті 1/16 фіналу, то зможемо трішки заспокоїтися щодо цієї дисципліни. Харькова і Кривицька свої перші поєдинки уже провели:)

12:58. Ще одна сумна новина: Павло Коростильов і Віктор Банькін не змогли кваліфікуватися до фіналу кульової стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів, посівши 12-те і 11-те місця відповідно.

12:55. Анна Письменська і Вікторія Кесарь завершили виступи у стрибках у воду з триметрового трампліну на сьомій позиції з 251.37 очками в активі. Переможницями змагань очікувано стали представниці Китаю. Піднебесна завоювала вже другу золоту медаль Олімпіади у Парижі. "Срібло" і "бронзу" здобули США і Велика Британія відповідно.

Already a second gold medal for China, this time at the Aquatic Centre in 3m synchronised springboard! 🇨🇳

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Déjà une seconde médaille d'or pour la Chine, cette fois-ci du côté du Centre Aquatique en plongeon synchronisé 3m ! 🇨🇳 pic.twitter.com/Qee5lobyde — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

Фото: EPA/UPG Китаянки Чан Яні та Чень Івень з Китаю змагаються у фіналі жіночого синхронного стрибка з 3-метрового трампліна під час змагань зі стрибків у воду на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Паризькому центрі водних видів спорту в Сен-Дені, Франція, 27 липня 2024 року.

12:45. Одягніть окуляри, бо зараз може засліпити! Олімпійські медалі Парижу-2024, зроблені зі сталі Єйфелевої вежі. Віримо, що українців же сьогодні відкриють свій особистий медальний залік.

Welcome to @P2024Medallists, the home of all @Paris2024 medallists 🥇🥈🥉



Follow along for updates on all the medal winners! pic.twitter.com/zuTDkHvMbi — Paris 2024 Medallists (@P2024Medallists) July 27, 2024

12:37. Зараз тривають змагання з фехтування і стрибків у воду. Тримаємо кулачки за українців. Стрибунки Анна Письменська і Вікторія Кесарь поки йдуть сьомими у синхронних стрибказ з триметрового трампліна.

12:55. За півгодини у справу вступить ЛЕГЕНДА української стрільби Олена Костевич. Олімпіада у Парижі стане для українки шостою в кар'єрі. Олена змагатиметься у кваліфікації стрільби з пневматичного пістолета (10 м).

12:35. Китай – перший володар золотої медалі Парижу-2024! Піднебесна перемогла Республіку Корею у фіналі стрільби з гвинтівки (10 м) – 16:12. Вітаємо Хуана Юйтіна й Шен Ліхао!

Very first steps on the highest step of Olympic Podium!#PARIS2024 pic.twitter.com/qes4B1fNSa — Paris 2024 (@Paris2024) July 27, 2024

12:25. Дільшот Халматов вилетів з Олімпіади-2024! Українець поступився Єлдосу Сметову з Казахстану (0:1). Завтра, 28 липня, свої сили випробує Богдан Ядов (66 кг).

12:10. Є перша медаль у Парижі-2024! Збірна Казахстану стала бронзовим призером у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У поєдинку за третє місце казахи розгромили Німеччину (17:5).

The first medal of @paris2024 has been awarded. It’s a bronze for Kazakhstan! 🥉



Third place in shooting 10m air rifle mixed team! The nation's first Olympic medal in shooting since Atlanta 1996.@olympic_kz | @issf_official | #ShootingSport#Paris2024 | #Samsung |… pic.twitter.com/bdKFaSDmNk — The Olympic Games (@Olympics) July 27, 2024

12:00. Розпочинаємо медальні змагання з перемоги! Дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) стартував з перемоги над узбекистанцем Достоном Рузієвим (1:0). В 1/8 фіналу українець зустрінеться з казахом Єлдосом Сметовим. Орієнтовний початок 1/8 фіналу – о 12:15.

Вітаємо, друзі! Сьогодні, 27 липня, розпочався перший змагальний день літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі змагань розіграють дзюдоїсти (Дільшот Халматов), стрибунки у воду (Анна Письменська, Вікторія Кесарь) шпажисти (Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура) та велосипедисти (Юлія Бірюкова).

У командних змаганнях свій другий поєдинок проти команди Марокко зіграє олімпійська збірна України. Крім того, у перший день змагань розіграють медалі з регбі-7 (чоловіки). У півфіналі Австралія зустрінеться з Фіджі, а ПАР – з Францією.