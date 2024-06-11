Гвоздик – Бенавідес: друга спроба українця стати чемпіоном світу 

Український боксер Олександр Гвоздик вирушає у свій другий похід за чемпіонськими поясами. У жовтні 2019 року українець в об’єднавчому поєдинку за титули IBF та WBC поступився Артуру Бетербієву та оголосив про завершення кар’єри. Минуло понад три роки з того часу, розпочалась повномасштабна війна, яка й підштовхнула Гвоздика повернутися до рингу.

Після повернення Олександр заявив, що знову голодний до перемог. За його словами, він став сильнішим, ніж будь-коли. Крок за кроком українець оформив три дострокові перемоги та знову став в один ряд з кращими боксерами свого дивізіону.

Аби гучно заявити про себе й отримати шанс знову боксувати за пояс чемпіона світу, українцеві треба перемагати свого наступного суперника. Про майбутній бій Гвоздика проти Бенавідеса – читайте далі в матеріалі.

Новий шанс для Гвоздика

Вже цієї суботи українець знову вийде у ринг. Суперник – вкрай непростий американець, непереможений Девід Бенавідес. 27-річний боксер на професійному рівні провів 28 поєдинків, 24 з яких виграв достроково. З огляду на статистику він є одним з найбільших проспектів напівважкого дивізіону.

Фото: instagram.com/alex_gvozdyk Олександр Гвоздик (по центру) після одного з поєдинків.

На кону поєдинку Гвоздик – Бенавідес стоятиме титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі, яким володіє американець. Саме перед переможцем цього протистояння відкриються двері до пояса чемпіона світу.

Давно знайомі суперники

Гвоздик і Бенавідес добре знають один одного. Цікаво, що саме американець був спаринг-партнером українського боксера у минулому житті. Девід не соромиться бути компліментарним щодо Олександра, але зазначає, що добре знає про слабкі сторони майбутнього опонента.

«Гвоздик – чудовий боксер. У нього хороший аматорський та професійний досвід, він – чемпіон світу. У нього український стиль боксу. Я багато спостерігав за Гвоздиком і кілька разів спарингував з ним в Окснарді. Саме тому я дуже добре знаю його стиль. Я завжди вивчаю бійців з різними стилями: як класичних боксерів, так і нокаутерів. Ніколи не знаєш, у якому стилі вирішить битися твій суперник. Раптом він просто змінити свій стиль перед нашим боєм. Я маю бути готовим адаптуватися до всього. Мене це не дуже турбує. Боксер чи панчер – я розберуся і з тим, і з іншим», – сказав Бенавідес в коментарі Boxing News 24.

Фото: EPA/UPG Олександр Гвоздик під час процедури зважування.

Гвоздик натомість теж готовий до цього протистояння. У цьому переконаний президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, який розповів LB.ua про підготовку українця до бою.

«Табір для Олександра Гвоздика пройшов дуже плідно. Він зараз знаходиться в чудовій фізичній формі та має гарним бойовий настрій. Звісно, він усвідомлює, що у нього дуже серйозний опонент. На мою думку, потрібно враховувати, що Бенавідес – суперзірка в США та Латинській Америці, у нього відмінний рекорд. Його прізвисько – Аль-монстр – у нього не просто так, а через його карколомний удар. Проте, варто зазначити, що це перший бій Бенавідеса в новій для нього ваговій категорії. Він завжди був вищим за своїх суперників, але у цьому бою антропометричні дані будуть рівними.

Важливо тут те, що він ніколи не зустрічався в ринзі з боксером такого калібру, такого рівня, як Олександр Гвоздик. Українець – призер Олімпійських ігор, володар титулу чемпіона світу за версією WBC в минулому. До цього бою Олександр підійшов дуже відповідально та серйозно. Я переконаний, що він готовий на 100%. Окрім цього, наш українець є дуже технічним боксером і має потужний удар. Це точно буде цікавий та нелегкий поєдинок для обох боксерів», – сказав Ковальчук.

Прогнози експертів на бій

LB.ua поспілкувалися із чинними боксерами та тренерами, які добре знають стиль боксу Бенавідеса та Гвоздика. До вашої уваги їхні прогнози на бій.

Сергій Богачук, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі

«Я вважаю, Гвоздик виграє цей бій. У нього великий досвід за плечима, у нього є все для того, щоб перемогти. Він технічний, може сильно вдарити. Олександр взагалі дуже хороший боксер. Бенавідеса я памʼятаю, адже у 2018 році він приїжджав на спаринги до Головкіна, ми були в одному залі в США. Він – нестандартний боксер, швидкий, бʼє непогані серії ударів. Цей бій буде дуже непростим для Гвоздика. Водночас Олександр готовий боксувати за титул чемпіона світу. Подивіться на його аматорську та професійну карʼєру. Він заслуговує стати чемпіоном світу».

Арам Фаніян, чемпіон світу за версією WBF у першій напівсередній вазі.

«Прогноз на цей бій дати важко. З одного боку Девід Бенавідеc – дуже потужний боксер, який має великий відсоток нокаутів і заявляє, що розбереться навіть з Канело. З іншого боку Олександр Гвоздик – це призер Олімпіади, колишній чемпіон світу, який має великий любительський і професіональний досвід. Для мене цей бій 50 на 50. Гвоздик цим займається все своє життя. Так, він на 10 років старший за суперника, але там, де не витягне фізично, він візьме досвідом. Перемогти Гвоздик має саме шляхом досвіду. Цей бій є великим шансом для Олександра повернутись в когорту кращих. Наразі після повернення в бокс він має гучне ім’я, але ті суперники, яких він вже переміг, були дуже далекі від серйозного рівня. Бій з Бенавідеcом за тимчасовий пояс чемпіона світу – це і вихід на найвищий рівень, і відразу шанс на зустріч з чемпіоном світу».

В’ячеслав Сенченко, тренер Карена Чухаджяна, колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі

«Я вважаю, що Бенавідес скоріш за все переможе за очками, хоча вболівати буду за Гвоздика. Бенавідеса я вперше побачив у залі Фреді Роача, який тоді сказав, що цей хлопець талановитий і буде чемпіоном світу. Бенавідес хоч і представляє США, але має мексиканський стиль, працює багато через блок, працює серійно і має потужний удар. Гвоздик готовий до такого суперника, адже він досвідчений боксер високого рівня, тому я очікую конкурентний бій».

Редакція LB.ua вірить у перемогу Олександра Гвоздика. Прогноз спортивної редакції: дострокова перемога українця.