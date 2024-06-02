Класичний перформанс «Реалу»: мадридці завоювали 15 кубок Ліги чемпіонів

«Боруссія» вдруге у своїй історії поступилася у фіналі ЛЧ на лондонському «Вемблі».

1 червня на «Вемблі» відбувся головний матч сезону – фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Реалом» та «Боруссією».

За традиціями єврокубкових фіналів перед матчем відбулася колоритна церемонія відкриття кульмінаційного матчу клубного сезону 2023/24. Цього року фінал був особливим, адже одразу двоє футболістів проводили свій останній матч за клуби. Для Марко Ройса і Тоні Крооса цей поєдинок був шансом красиво піти з команди.

Марко Ройс після 12 років у «Боруссії» оголосив, що піде з клубу після закінчення сезону. Очевидно, що він прагнув здобути кубок Ліги чемпіонів. Той трофей, з яким німець розминувся у фіналі ЛЧ 11 років тому на «Вемблі».

Тоні Кроос натомість заявив, що завершить кар’єру після цьогорічного фіналу. Лебединою піснею півзахисника стане чемпіонат Європи-2024. Далі – футбольна пенсія.

Український голкіпер Андрій Лунін через затяжну хворобу розпочав поєдинок на лаві запасних. Замість нього ворота мадридського «Реалу» захищав Тібо Куртуа.

Матч розпочався досить спокійно: обидві команди не форсували подій, грали обережно.

Першим небезпечним моментом у матчі відзначилися дортмундці: на 14-й хвилині Фюллькруг віддав передачу у штрафний майданчик на Брандта, однак німець не зміг закрутити м’яч у правий кут.

На 21-й хвилині Адеємі змарнував супергольовий шанс «Боруссії». Гуммельс ефектно відпасував на Каріма, який обіграв Куртуа, однак відпустив м'яч задалеко та втратив його вже в оточенні захисників «Реалу» прямо перед воротами.

Фото: EPA/UPG Карім Адеємі з Дортмунда лежить на полі після того, як не використав гольовий момент під час фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Боруссія» проти «Реалу», Лондон, Великобританія, 1 червня 2024 року.

Трохи згодом, на 23-й хвилині Фюллькруг пробивав, але «Реал» врятувала стійка та, як з’ясувалося потім, очевидний офсайд нападника.

У підсумку «вершкові» провели абсолютно провальний перший тайм, не створивши жодного небезпечного моменту. Щобільше, жодного удару у площину воріт суперників. «Джмелі» натомість не виглядали однозначним аутсайдером цієї пари. Команда Едіна Терзіча грала у швидкісний футбол, а це створило чимало проблем для мадридців.

Однак, після перерви все змінилося. Мадридці увімкнулися в гру та вийшли на другий тайм з новими силами, пресингуючи з перших хвилин.

Першим ударом у площину воріт королівський клуб відзначився на 48-й хвилині: Тоні Кроос дальнім ударом зі стандарту потужно пробивав, але Кобель чудово відіграв та перевів м'яч на кутовий.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем з «Реалу» (ліворуч) пробиває по воротах під час фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Боруссія» проти «Реалу» у Лондоні, Великобританія, 1 червня 2024 року.

На 63-й «Боруссія» вийшла у контратаку, але бельгійський голкіпер мадридців потягнув сильний удар Фюллькруга у падінні.

На 70-й хвилині своїм шансом відзначитися у матчі не скористався Беллінгем: Вінісіус з лівого флангу виконав навіс, проте англієць не дістався до м'яча.

За 16 хвилин до завершення основного часу «Реал Мадрид» зрештою відкрив рахунок у матчі: Кроос подав з кутового на ближню стійку, де Карвахаль виграв другий поверх у Фюллькруга і спрямував м'яч у сітку воріт – 1:0.

Фото: EPA/UPG Дані Карвахаль (ліворуч) з Мадрида забиває гол під час фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА «Боруссія» проти «Реалу», Лондон, Великобританія, 1 червня 2024 року.

Це лише другий гол правого захисника в Лізі чемпіонів. Уперше він відзначився у ворота донецького «Шахтаря» на «Арені Львів» у листопаді 2015 року.

Хвилинами пізніше Джуд Беллінгем знову просунувся до воріт суперника і в оточенні двох захисників «Боруссії» завдав удару у ворота чорно-жовтих, однак Ніко Шлоттербек зумів кінчиком носка врятувати команду.

На 83-й хвилині «вершкові» подвоїли свою перевагу після жахливої помилки Матсена. Беллінгем перехопив м'яч, відпасував Вінісіусу, який другим дотиком до м'яча забив у ворота «Боруссії» – 2:0.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу іспанців. «Реал» додав до колекції 15 кубок ЛЧ. Мадридці виграли останні дев'ять своїх фіналів Ліги чемпіонів.

Український воротар Андрій Лунін вдруге у кар'єрі здобув «золото» Ліги чемпіонів. Вперше це сталося у сезоні 2021/22. Таким чином Лунін став першим українцем, якому вдалося двічі виграти цей престижний турнір, обігнавши легендарного Андрія Шевченка. Форвард тріумфував з «Міланом» у ЛЧ у сезоні 2002/2003.

Особливе значення ця перемога мала для Дані Карвахаля, Луки Модрича і Начо Феднандеса. Футболісти стали шестиразовими переможцями Ліги чемпіонів УЄФА, повторивши рекорд легендарного Пако Генто.

Фото: EPA/UPG Тоні Кроос з «Реалу» святкує з уболівальниками після перемоги у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА «Боруссія» проти «Реалу», Лондон, Великобританія, 1 червня 2024 року.

Варто зазначити, що Тоні Кроос також брав участь у шести переможних кампаніях Ліги чемпіонів, але зіграв лише в п'яти фіналах, пропустивши вирішальний матч 2013 року у складі мюнхенської «Баварії». У своєму останньому клубному матчі за «Реал Мадрид» Кроос відзначився результативним пасом. А легендарний Марко Ройс знову наблизився до омріяного кубка, але так і не підняв його над головою.

Поза увагою не залишився й італійський керманич мадридців Карло Анчелотті. Перемога «Реала» у Лізі чемпіонів 2023/24 стала п'ятою для головного тренера команди. Він двічі приводив до тріумфу «Мілан» та тричі - «Реал». Це рекордний показник в історії турніру, враховуючи й Кубок європейських чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Тренер «Реалу» Карло Анчелотті під час нагородження після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

«До цього ніколи не звикаєш. Було дуже важко, набагато важче, ніж ми думали. У першому таймі нам довелося помучитися, у другому таймі ми менше втрачали м'яч і грали краще. Зараз це все дрібниці. Ми перемогли. Мрія триває», – підсумував Анчелотті у післяматчевому коментарі.