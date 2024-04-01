Дубль Довбика, травма Яремчука та сухий матч Луніна: українці у 30-му турі Ла Ліги

Забивши двічі Артем повернувся у лідери бомбардирської гонки. Українець забив 16 голів, стільки ж разів відзначилися Джуд Беллінгем та Анте Будімір, але на їхньому рахунку менше асистів.

«Валенсія» – «Мальорка»

Фото: https://www.valenciacf.com/

На «Местальї» у суботу 30 березня «Валенсія» зустрілася з «Мальоркою».

Роман Яремчук вийшов на матч у стартовому складі. Однак, вже на 17-й хвилині поєдинку його замінив Дієго Лопес. Як зазначив головний тренер «кажанів» Бараха на післяматчевій прес конференції, у Романа занадто велика напруга м'язів після виснажливої серії матчів за збірну України.

На 22-й хвилині після фантастичної передачі Пепелу Уго Дуро пробивав, але нога Настасича завадила йому забити гол.

На 29-й хвилині Удар Дієго Лопеса влучив у руку Омара Маскареля, і арбітр призначив пенальті. Після консультації з VAR Аріас скасував призначене пенальті. Після цього епізоду Маскарелля замінили – через сильний удар футболіст отримав травму та пропустить фінал Кубка.

Наприкінці основного часу першого тайму чудовий шанс знову мав Уго Дуро, нападник з правого краю штрафного пробивав, м'яч прокотився поруч зі стійкою. Згодом на 49-й «Валенсія» створила божевільний момент: Пепелу зі штрафного пробивав у ворота, голкіпер суперника відбив м'яч перед собою, після чого на добиванні опинився Гонсалес, але Відаль підстрахував голкіпера і надійно відбив м'яч головою якомога далі від воріт.

Фото: https://www.valenciacf.com/

На 72-й після навісу з правого флангу головою замикав під поперечину Уго Дуро, голкіпер Домінік Грейф дотягнувся до м'яча та перевів його на кутовий.

На 84-й хвилині Неманья Радоньїч отримав діагональну передачу від Антоніо Санчес та пробивав у дальній кут, воротар відбив удар.

Після перерви «Валенсія» була однозначним фаворитом матчу, але відзначитись їм так і не вдалося.

Матч завершився з нулями на табло. «Валенсія» розташовується на 8-му місці турнірної таблиці чемпіонату з 41 очком. «Мальорка» посідає 15-те місце з 31 балом у запасі.

«Жирона» – «Реал» Бетіс

У неділю 31 березня «Жирона» приймала «Реал» Бетіс у рамках 30-го туру Ла Ліги. У Прімері каталонцям ще ніколи не вдавалося перемогти «Реал Бетіс».

Українські футболісти Артем Довбик та Віктор Циганков вийшли на поле у стартовому складі.

Перша половина тайму виявилася спокійною та безрезультатною для обох команд. На 33-й хвилині після навісу Порту, Артем Довбик на ударній позиції пробивав головою, простріл виявився неточним. У епізод втрутилися відео арбітри VAR, Хіль Мансано також переглянув повтор та без вагань вказав на 11-метрову позначку. Річ у тім, що м'яч влучив у високо підняту руку захисника Реал Бетіс. Артем Довбик підійшов до позначки та точним ударом у правий кут воріт відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Далі гра набрала обертів та стала більш жвавою. На останніх компенсованих хвилинах першого тайму, після обрізки Давіда Лопеса, Вілліан Жозе з 30-ти метрів перекинув м'яч через Гассанігу, який вийшов далеко з воріт – 1:1.

Після перерви український дует чудово обіграв оборону суперника. Віктор Циганков переграв захисника та віддав передачу на дальній кут штрафного майданчика, де Артем Довбик не зміг обіграти воротаря. Та вже на 65-й хвилині Віктор Циганков з центрального кола виконав чудовий пас на Порту, який своєю чергою розрізною передачею у дотик асистував на Довбика, нападник вийшов сам на сам з голкіпером та холоднокровно переграв його – 2:1. Дубль українця після восьмиматчевої сухої серії.

just thinking about that time Tema Dovbyk had a 6 minute hat trick in La Liga for Girona pic.twitter.com/ZNVxMg6Wns — Jonny 2 Gnar 🤙 🇺🇸🇺🇦© (@2_gnar) March 28, 2024

Однак, «Бетіс» не збирався так просто здаватись. На 75-й хвилині точний навіс з правого флангу виконав Пабло Форналс, захисник «Жирони» Давід Лопес намагався перервати передачу, але виявилось неточно, чим укотре вдало скористався Віліан Жозе та спокійно поцілився точнісінько у центр воріт Гассаніги – 2:2. Бразильський футболіст оформив дубль у матчі.

На 79-й хвилині шанс відзначитись у матчі мав Віктор Циганков: Гарсія віддав передачу з правого кута штрафного, де Віктор пробивав у дальній нижній кут воріт, але рикошет від Пеццелли перевів м'яч на кутовий.

Невдовзі наставник Жирони Мітчел зняв з поля Давіда Лопеса, Порту та Циганкова та посилив вістря атаки ще одним нападником Крістіаном Стуані, півзахисником Пабло Торре та Янхелем Ерерою.

Тактика у 2 нападники чудово спрацювали. На 90+2 хвилині закидання з лівого флангу на Довбика, який у дотик перекинув на Стуані, удар уругвайця зупинив Руй Сілва, але нападник у падінні добив м'яч “ударом скорпіона” та вивів команду вперед – 3:2.

Фото: https://twitter.com/GironaFC

«Жирона» вирвала перемогу та здобула цінні три очки у боротьбі за чемпіонство. Наразі підопічні Мітчела посідають третю сходинку з 65 очками в активі.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz. pic.twitter.com/zS56Meg1oB — Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024

Оформивши дубль у матчі Артем повернувся у лідери бомбардирської гонки. Українець забив 16 голів, стільки ж разів відзначилися Джуд Беллінгем та Анте Будімір, але на їхньому рахунку менше асистів.

«Реал» Мадрид – «Атлетік» Більбао

Фото: Реал Мадрид

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал Мадрид» зустрівся з «Атлетік Більбао». Український голкіпер Андрій Лунін традиційно у 12-му матчі поспіль вийшов у складі.

Мадридці з перших хвилин матчу взяли на себе ініціативу. Вже на 8-й хвилині рахунок у матчі відкрив Родріго: бразилець отримав м'яч на лівому фланзі, проник всередину і з лінії півкола гостро пробив у дальній кут воріт воротаря «червоно-білих» – 1:0.

На 39-й хвилині після подачі з кутового Гурусета скинув головою м'яч за межі штрафного, Вальверде опинився на м'ячі та завдав неймовірного удару у лівий кут воріт, але голкіпер оформив неймовірний сейв.У першому таймі гості завдали всього два удари, які не відрізнялися особливою небезпекою для українського воротаря.

На 49-й хвилині мадридці скористались контрвипадом: Родріго скинув на хід Брахіму Діасу, який потужно пробивав у дальній нижній кут, м'яч вдарився у стійку.

На 52-й свій шанс отримав Атлетік: після подачі з кутового удару з 10-ти метрів завдав Іньякі Вільямс, але Андрій Лунін відбив м'яч. На 73-й «королівський клуб» провів блискавичний контрвипад: Беллінгем віддав передачу на Родріго, який наодинці прийняв м'яч, обійшов захисника і пробив низом повз Агірресабалу – 2:0.

Classic Real Madrid counter-attacking football pic.twitter.com/UOeyFpfmh6 — Dr Yash  (@YashRMFC) March 31, 2024

На 90+2 хвилині під великі овації стадіону на заміну Дані Карвахалю вийшов Едер Мілітао, бразилець відновився після розриву хрестоподібної зв'язки. Нагадаємо, у цьому сезоні Едер зіграв лише в одному матчі першого туру Ла Ліги, проти того ж «Атлетік». Футболіст травмувався та був замінений.

У підсумку 30-го туру «Реал» Мадрид очолює турнірну таблицю Ла Ліги маючи відрив у 8 очок від «Барселони» та у 10 від «Жирони».