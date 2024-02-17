21-річний Владислав Бухов став чемпіоном світу з плавання на 50 м вільним стилем

Це перша медаль України на цій дистанції і восьме "золото" в історії України у плаванні на ЧС з водних видів спорту.

Владислав Бухов після перемоги у півфіналі на дистанції 50 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу з водних видів спорту

Українець Владислав Бухов здобув перемогу на Чемпіонаті світу із плавання, він виграв змагання на 50-метрівці вільним стилем у катарській Досі.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Як йдеться у матеріалі, дотепер Бухов двічі зупинявся на чемпіонатах світу в півфіналах, але у Досі за сумою двох запливів українця випередив лише чинний чемпіон світу й триразовий олімпійський призер австралієць Кемерон Макевой.

Також Владислав у кваліфікації став другим з понад сотні учасників відбіркової стадії. Він поступився Макевою, проте своїм результатом у півфіналі він оновив національний рекорд України, що від Олімпіади-2016 належав Андрію Говорову.

У фіналі за "золото" він боровся із Макевоєм, виперпедивши чинного чемпіона на 0.01 секунди і здобувши дебютну медаль на цьому рівні.

Трійку призерів замкнув британець Бенджамін Прауд. На фініші чемпіон світу 2022 року програв українцеві 0.09 секунди.

Це перша медаль України на цій дистанції і восьме "золото" в історії України у плаванні на ЧС з водних видів спорту.