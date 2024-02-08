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ГоловнаСпорт

Понад 300 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволи перебування за кордоном

Всього Мінспорту направило до Держприкордонслужби більш як 4500 запитів щодо перетину кордону. 

Понад 300 українських спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволи перебування за кордоном

У Міністерстві молоді та спорту України підрахували, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", – повідомили у міністерістві, пише Інтерфакс-Україна.

Як йдеться у повідомленні, у списку є футболісти Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов, які грають у зарубіжних клубах.

Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс
Фото: Інтерфакс

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