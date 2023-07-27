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"Динамо" віддало ще одного свого легіонера в оренду

Жерсон Родрігес знову опинився поза заявкою "біло-голубих".

"Динамо" віддало ще одного свого легіонера в оренду
Жерсон Родрігес
Фото: isport.ua

Вінгер "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов на правах оренди у "Сівасспор", повідомляє пресслужба киян.

Угода розрахована до кінця сезону-2023/24.

Чинна угода 28-річного люксембуржца з "Динамо" закінчується влітку наступного року. Так що, він має всі шанси більше не зіграти за киян.

Минулого сезону футболіст на правах оренди грав за еміратський "Аль-Вахду", у складі якого забив 2 голи в 16 матчах. А до того грав в оренді в "Труа", "Анкарагюджю" і "Еюпспорі".

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"Сівасспор" за підсумками минулого сезону фінішував 14-м у чемпіонаті Туреччини.

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