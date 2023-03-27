Ломаченко порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Боксер порівняв руйнування храмів під час Другої світової війни та утиски УПЦ МП.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опублікував в Instagram відео, в якому йде порівняння зі станом Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни і станом під керівництвом УПЦ МП, повідомляє isport.ua.

У відео використано фото бомбардувань німецькими нацистами київських храмів.

У такий спосіб Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами, які руйнували церкву через розкол.

Окремо варто зазначити, що Василь додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Златоуста.

Нагадаємо, що Instagram-сторінка Ломаченка заблокована в Україні.