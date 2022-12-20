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УПЛ покарав директорів "Дніпра-1" та "Руху" за бійку, - ЗМІ

УПЛ покарав директорів "Дніпра-1" та "Руху" за бійку, - ЗМІ
Фото: УАФ

Спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков та генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин отримали покарання від КДК УАФ за бійку за підсумками матчу 7-го туру УПЛ, повідомляє Циганик LIVE.

Обидва функціонера отримали п'ять матчів дискваліфікації умовно, а також грошовий штраф. 

Офіційно УАФ це поки що не підтверджує.

Скандальний матч УПЛ "Рух" — "Дніпро-1" (2:3, господарі догравали вдев'ятьох) закінчився масовою бійкою за участю Краснікова, Дедишина та інших представників клубів.

Нагадаємо, Красніков прокоментував свою бійку з генеральним директором "Руху".

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