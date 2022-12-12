Президент НОК США виступила за допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024

Президент Національного олімпійського комітету США Сьюзен Лайонс вважає, що російських спортсменів слід допустити до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

"Незважаючи на те, що це неприємно, це справді важливо для Олімпійського руху. Ми все одно підтримуємо український народ та українських спортсменів.

США підтримують пошук способів повернутись і змагатися для спортсменів, які тренувалися все своє життя для цього. Але ми зараз проти того, щоб вони (російськи спортсмени, прим. LB.ua) поверталися під свої прапори, допоки їхні уряди перебувають під санкціями", - цитує Лайонс xsport.ua з посиланням на The Wall Street Journal.

"Але немає жодних сумнівів у тому, що проти Росії потрібно запроваджувати санкції, і, чесно кажучи, зараз вони застосовуються. Раніше ми мали розділити всіх. Тоді ми абсолютно підтримали усунення, заборонивши їм участь, звісно, у всіх змаганнях, які були на той час.

У п'ятницю ми говорили про те, чи є така сама потреба у цих захисних заходах? І таке відчуття, що хоча каталізатор цього все ще є присутнім, яким, очевидно, є вторгнення в Україну, конкретна проблема безпеки спортсменів не така, як була.

Це серйозне порушення Олімпійської хартії. Ми не хочемо, щоб окремі країни на основі політики вирішували, з ким вони чи їхні спортсмени мають співпрацювати", – стверджує спортивний функціонер.