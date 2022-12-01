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Берінчик і Менді провели дуель поглядів перед поєдинком

Денис захищатиме свій титул чемпіона WBO International і замахується на пояс чемпіона EBU.

Берінчик і Менді провели дуель поглядів перед поєдинком

Володар поясу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) 3 грудня на стадіоні "Тоттенгем Готспур" у Лондоні зустрінеться з чемпіоном EBU Іваном Менді (47-5-1, 22 KO).

Бій пройде в андеркарді поєдинку чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) з співвітчизником Дереком Чісорою..

Напередодні бою український та французький боксери зустрілися та провели традиційну дуель поглядів.

Зазначимо, що кожен із боксерів прийшов на зустріч зі своїм поясом.

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