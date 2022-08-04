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Зінченко потрапив до символічної збірної Англійської прем'єр-ліги

Але поки що лише літніх трансферів.

Зінченко потрапив до символічної збірної Англійської прем'єр-ліги
Олександр Зінченко
Фото: ФК "Арсенал"

Новобранець "Арсеналу" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної літніх трансферів Англійської прем'єр-ліги, складеної експертами двох могутніх спортивних телеканалів ESPN та Sky Sports.

Зазначимо, що Зінченко перейшов з "Манчестер Сіті" до лондонського клубу за 32 млн фунтів, включаючи бонуси.

Додамо, що компанія в українця підібралася що треба.

Зокрема, до символічної збірної також потрапив ще один колишній гравець "МанСіті", який тепер гратиме за "канонірів" – бразилець Габріел Жезус.

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