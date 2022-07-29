УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти "Фенербахче" через поведінку вболівальників

Фанати "канарок" скандували на підтримку президента РФ на матчі проти "Динамо".

Керівництво УЄФА ухвалило рішення відкрити дисциплінарне розслідування за фактом передбачуваної неналежної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо" (1:2 ОТ), повідомляє пресслужба організації.

"Відповідно до статті 31(4) дисциплінарного регламенту УЄФА інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування щодо можливої неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2022 року у Стамбулі, Туреччина", - йдеться в офіційному комюніке.

УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників.