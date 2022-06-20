Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
ГоловнаСпорт

Російська тенісистка змінила громадянство заради участі в Вімблдоні

Натела Дзаламідзе пішла на цей крок через санкції.

Російська тенісистка змінила громадянство заради участі в Вімблдоні
Натела Дзаламідзе
Фото: btu.org.ua

Російська тенісистка Натела Дзаламідзе набула грузинського громадянства, що дозволить їй виступити на Вімблдоні-2022, інформує "Великий теніс України".

Дзаламідзе заявилася на участь у трав'яному мейджорі у парному розряді.

Ще на "Ролан Гаррос" Натела брала участь як представниця Росії.

Раніше Вімблдон заборонив участь у турнірі представників Росії та Білорусі через війну в Україні.

Зазначимо, що решта організаторів турнірів "Великого шолома" – Roland Garros та US Open допустили тенісистів із цих країн, але під нейтральним прапором.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також