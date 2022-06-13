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Володимир Кличко другим серед українців увійшов до Міжнародної зали боксерської слави

Слідом за своїм старшим братом.

Володимир Кличко другим серед українців увійшов до Міжнародної зали боксерської слави
Володимир Кличко
Фото: LB.ua

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA, олімпійський чемпіон Атланти-1996 Володимир Кличко в результаті голосування введений до Міжнародної зали боксерської слави.

Кличко-молодший удостоївся цієї честі разом із Флойдом Мейвезером та Андре Вордом. Володимир висловив подяку за введення його в Міжнародний зал боксерської слави.

"Спасибі фанатам та організаторам за визнання. Пам'ятаю, коли у 14 років я почав свій шлях у боксі, я використав це як інструмент для подорожей у дуже юному віці. Я ніколи не мріяв, що так далеко зайду в цьому виді спорту, тим більше, що опинюся серед усіх цих шанованих чемпіонів у Міжнародному залі боксерської слави. Це чудово, це велика честь.

На жаль, російська агресія в моїй рідній країні та війна завадили мені особисто побувати на цій церемонії разом з вами. Ця війна змінила не лише мене, а й увесь світ", – заявив Кличко.

Зазначимо, що Володимир став другим українцем після свого старшого брата Віталія, введеним до Міжнародної зали боксерської слави.

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