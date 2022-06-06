Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Через курс. Яке велике джерело валютних надходжень вже втрачає Україна?
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
ГоловнаСпорт

Збірна України завершила чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей

І стала найкращою серед жіночих збірних.

Збірна України завершила чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей
Ірина Деха
Фото: EPA/UPG

Збірна України виграла 21 медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Тирані, що є рекордним результатом для українських важкоатлетів на європейських першостях, інформує Sportarena.com.

Наші співвітчизники виграли 7 медалей за підсумками двоборства (ривок та поштовх) — 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову. З урахуванням медалей в окремих видах – 7 золотих, 9 срібних та 5 бронзових.

При цьому жіноча збірна України з 18 медалями стала найкращою у заліку жіночих команд (7 золотих нагород, з яких 2 – за сумою двоборства).

Єдиною абсолютною чемпіонкою Європи серед українок стала Ірина Деха у ваговій категорії до 81 кг, яка виграла три золоті медалі (у ривку, поштовху та двоборстві). Ще однією володаркою "великого золота" стала Марія Гангур (вагова категорія до 64 кг).

Для порівняння, єдину медаль у двоборстві у чоловіків Україні приніс Дмитро Вороновський, котрий виграв "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також