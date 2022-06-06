Збірна України завершила чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей

Збірна України виграла 21 медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Тирані, що є рекордним результатом для українських важкоатлетів на європейських першостях, інформує Sportarena.com.

Наші співвітчизники виграли 7 медалей за підсумками двоборства (ривок та поштовх) — 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову. З урахуванням медалей в окремих видах – 7 золотих, 9 срібних та 5 бронзових.

При цьому жіноча збірна України з 18 медалями стала найкращою у заліку жіночих команд (7 золотих нагород, з яких 2 – за сумою двоборства).

Єдиною абсолютною чемпіонкою Європи серед українок стала Ірина Деха у ваговій категорії до 81 кг, яка виграла три золоті медалі (у ривку, поштовху та двоборстві). Ще однією володаркою "великого золота" стала Марія Гангур (вагова категорія до 64 кг).

Для порівняння, єдину медаль у двоборстві у чоловіків Україні приніс Дмитро Вороновський, котрий виграв "бронзу" у ваговій категорії до 55 кг.