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Гравці "Бостон Селтікс" перед матчем фіналу НБА закликали звільнити затриману в Росії дворазову олімпійську чемпіонку

У березні Бріттні Грайнер заарештували за контрабанду.

Гравці "Бостон Селтікс" перед матчем фіналу НБА закликали звільнити затриману в Росії дворазову олімпійську чемпіонку
Бріттні Грайнер
Фото: championat.com

Фіналісти цьогорічного розіграшу НБА "Бостон Селтікс" закликали зробити все можливе для порятунку олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер, яку заарештували в московському аеропорту Шереметьєво, виявивши у її багажі наркотичні речовини — вона звинувачується у контрабанді гашишної олії.

На футболках з написом "Ми – БГ (Брітні Грайнер)" зображено QR-код із посиланням на петицію зі звільнення центрової, адресовану Білому дому.

На тему звільнення Грайнер висловилися також лідери "Селтікс", форвард Джейсон Тейтум та захисник Джейлен Браун.

"Дуже важко бачити, через що вона проходить. Кожен із нас це розуміє. Очевидно, що ми всі підтримуємо спроби повернути її до сім'ї", — сказав Тейтум у соціальних мережах "Бостона".

"Ми вважаємо, що використання нашої платформи стало гарною ідеєю, щоб привернути увагу до певних питань. Я завжди виступаю за це. Будучи спортсменами, ми тут не лише для того, щоб розважати вболівальників. Ми також маємо право голосу.

Сьогодні був хороший день, щоб привернути увагу до теми, яка така актуальна", — підкреслив Браун.

Додамо, що Бріттні є дворазовою олімпійською чемпіонкою у складі американської збірної. Нині має діючий контракт із БК УГМК (Єкатеринбург), власником якого є Уральська гірничо-металургійна компанія.

Зазначимо, що "Бостон" виграв у "Голден Стейт Ворріорз" перший матч фінальної серії - 120:108.

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