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Пішов із життя легенда "Шахтаря" Віктор Звягінцев

ФК "Шахтар" висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Віктора Олександровича.

Пішов із життя легенда "Шахтаря" Віктор Звягінцев
Віктор Звягінцев
Фото: ФК "Шахтар"

На 72-му році не стало легендарного футболіста "Шахтаря" Віктора Звягінцева, повідомляє пресслужба "гірників".

Вихованець донецького футболу Звягінцев був чемпіоном СРСР серед юнаків (1968), а з 1970 виступав за першу команду "Шахтаря".

У своєму дебютному сезоні удостоївся призу "Найкращому дебютанту".

Усього за вісім сезонів відіграв за "гірників" 175 матчів, ставав володарем Кубка СРСР (1980) та двічі срібним призером чемпіонату СРСР (1975, 1979).

Центральний захисник тричі входив до списку найкращих футболістів сезону, у складі збірної СРСР виборов бронзові медалі монреальської Олімпіади-1976.

Завершував футбольну кар'єру у 1981 році у "Таврії".

Після завершення спортивної кар'єри якийсь час працював прохідником на шахтах Донбасу.

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