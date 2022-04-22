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Світоліна висловилася щодо усунення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону

Еліна назвала рішення організатів турніру – правильним.

Світоліна висловилася щодо усунення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону
Еліна Світоліна
Фото: J48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№25 WTA) назвала правильним рішення організаторів Вімблдону не допустити російських та білоруських тенісистів до турніру.

"Ми не хочемо, щоб їх усіх усунули. Якщо гравці не висловлюються проти війни, усувати їх - правильне рішення. Ми просто хочемо, щоб вони висловилися, на чиєму вони боці: з нами та рештою світу або з російським урядом.

Для мене це є ключовим моментом. Якщо вони не обирали цей уряд, не голосували за нього, чесно буде, що їм дозволять зіграти", - цитує Світоліну Eurosport.

"Багато російських тенісистів здатні на більше. Я можу на одній руці перерахувати росіян та білорусів, які поцікавилися, як справи у мене та моєї сім'ї, чи все в безпеці. Тому мені сумно через цю ситуацію. Деякі люди повинні зробити більше, ніж вони вже зробили. Це загадка.

Те, як роблять з російськими та білоруськими спортсменами – це сумно. Ми – колеги, які бачимо один одного щотижня, тому мене шокує, що все змінюється так швидко”, – зазначила українська тенісистка.

У свою чергу, перша ракетка світу серб Новак Джокович не підтримав рішення організаторів Вімблдону не допускати участі в турнірі гравців з Росії та Білорусі.

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