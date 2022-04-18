Ми зі Світолиною робимо неймовірно багато для України, але ніде про це не розповідаємо, - Цуренко - віцепрезиденту ФТУ

Шоста ракетка України Леся Цуренко (№129 WTA) прокоментувала нещодавнє висловлювання віцепрезидента Федерації тенісу України Євгена Зукіна, який дорікнув деяким тенісисткам про відмову брати участь у матчі національної збірної проти США (2:3) в рамках кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

"Всім привіт. Є почуття, що після таких інтерв'ю функціонерів Української федерації необхідно давати зустрічне інтерв'ю для захисту дівчат збірної.

Адже зараз, у такі скрутні часи, особливо гостро відчувається несправедливість щодо України взагалі й кожного українця", - написала Цуренко у коментарі на сторінці Sport Arena у Facebook.

"По-перше, вже кілька років запрошення до збірної я не отримую.

По-друге, мій собака нещодавно став інвалідом і мені дійсно дуже багато потрібно робити для його життя. Еліну [Світоліу] травмовано. Але вона робить дуже багато для України. І я теж, але ніде про це не розповідаю", – наголосила Цуренко.

Раніше Зукін висловив надію, "що українські тенісистки змінять своє ставлення до гри за збірну та будуть патріотами не лише у Instagram".