Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСпорт

FIA порушила справу щодо росіянина, який відсвяткував перемогу на етапі чемпіонату Європи з картингу нацистським вітанням

Російський гонщик зігував на подіумі.

FIA порушила справу щодо росіянина, який відсвяткував перемогу на етапі чемпіонату Європи з картингу нацистським вітанням
Фото: скриншот

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) порушила справу щодо російського гонщика Артема Северюхіна, повідомляється на офіційному сайті FIA.

Северюхін відсвяткував перемогу на першому етапі чемпіонату Європи з картінгу у португальському Портімау нацистським вітанням.

Перебуваючи на подіумі, 15-річний спортсмен використав жест "римський салют" — вдарив себе кулаком у груди та підняв витягнуту руку вгору під кутом. Потім Северюхін засміявся.

Трансляція церемонії нагородження велася на YouTube-каналі FIA, проте незабаром відео видалено. Також FIA видалила всі публікації зі свого сайту, пов'язані з підсумками першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Портімау.

Северюхін формально виступає на турнірі з італійської ліцензії та за шведську команду Ward Racing через санкції, накладені на Росію. Саме тому в протоколі спортсмена стоїть італійський прапор і на подіумі звучав італійський гімн.

До речі, Національний італійський автоклуб зажадав позбавити Северюхіна гоночної ліцензії, а шведська команда оголосила про достроковий розрив контракту і вибачилася перед усіма, кого образив або зачепив жест гонщика.

Додамо, що Северюхін є переможцем першості Росії з картингу 2019 та 2020 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також