Міжнародна автомобільна федерація (FIA) порушила справу щодо російського гонщика Артема Северюхіна, повідомляється на офіційному сайті FIA.

Северюхін відсвяткував перемогу на першому етапі чемпіонату Європи з картінгу у португальському Портімау нацистським вітанням.

Перебуваючи на подіумі, 15-річний спортсмен використав жест "римський салют" — вдарив себе кулаком у груди та підняв витягнуту руку вгору під кутом. Потім Северюхін засміявся.

Трансляція церемонії нагородження велася на YouTube-каналі FIA, проте незабаром відео видалено. Також FIA видалила всі публікації зі свого сайту, пов'язані з підсумками першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Портімау.

Северюхін формально виступає на турнірі з італійської ліцензії та за шведську команду Ward Racing через санкції, накладені на Росію. Саме тому в протоколі спортсмена стоїть італійський прапор і на подіумі звучав італійський гімн.

До речі, Національний італійський автоклуб зажадав позбавити Северюхіна гоночної ліцензії, а шведська команда оголосила про достроковий розрив контракту і вибачилася перед усіма, кого образив або зачепив жест гонщика.

Додамо, що Северюхін є переможцем першості Росії з картингу 2019 та 2020 років.