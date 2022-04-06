Україна здобула Кубок світу зі спортивної гімнастики у трьох дисциплінах

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) опублікувала підсумкові рейтинги Кубка світу-2022 зі спортивної гімнастики.
Серія складалася з чотирьох етапів – у Котбусі, Досі, Каїрі та Баку. За підсумками кожного з етапів у залік Кубка світу включалися три найкращі результати у фіналах кожного гімнасту або гімнастки, інформує isport.ua.
Після всіх змагань були представлені підсумкові рейтинги серед жінок (чотири дисципліни) та чоловіків (шість дисциплін).
У жіночих видах українки потрапили до топ-10 рейтингу у трьох із чотирьох дисциплінах, при цьому у двох із них виграли. Йдеться про 15-річну дебютантку Кубка світу Даніелу Батрона, яка стала кращою на різновисоких брусах і колоді.
У нинішньому сезоні Батрона здобула п'ять нагород – три на колоді ("золото" в Котбусі та дві "бронзи" в Каїрі та Баку), а також "бронзу" на брусах та "срібло" у вільних вправах у Досі.
У чоловіків найкраще себе виявив Ілля Ковтун. 18-річний гімнаст провів ідеальну серію на паралельних брусах, здобувши чотири перемоги, вперше в кар'єрі став володарем Кубка світу у цій дисципліні.
Хороший результат показав Назар Чепурний. 19-річний спортсмен став другим у рейтингу в опорному стрибку, програвши лише вірменові Артуру Давтяну.
Кубок світу-2022. Жінки.
Різновисокі бруси.
- Даніела Батрона (Україна) – 56
- Анастасія Смонцер (білоруська спортсменка) – 36
- Лучія Грибар (Словенія) – 35.5.
Колода.
- Даніела Батрона (Україна) – 70
- Люсі Трнкова (Чехія) – 43
- Анастасія Смонцер (білоруська спортсменка) – 38
- Юлія Касьяненко (Україна) – 30.
Вільні вправи.
- Доріна Бецого (Угорщина) – 75
- Даніела Батрона (Україна) – 50
- Ділдора Аріпова (Узбекистан) – 45.
Опорний стрибок.
- Оксана Чусовітіна (Узбекистан) – 85
- Тьяша Кісселеф (Словенія) – 78
- Ченге Марія Бачкай (Угорщина) - 64.
Чоловіки
Паралельні бруси.
- Ілля Ковтун (Україна) – 90
- Ферхат Арікан (Туреччина) - 50
- Мітчелл Морганс (Австралія) - 47.
Вільні вправи.
- Артем Долгоп'ят (Ізраїль) – 90
- Ілля Ковтун (Україна) – 61
- Мілад Карімі (Казахстан) – 59.
Опорний стрибок.
- Артур Давтян (Вірменія) – 90
- Назар Чепурний (Україна) – 80
- Андрій Медведєв (Ізраїль) – 59
...
- 8. Ілля Ковтун (Україна) – 20.
Перекладина.
- Олександр Мякінін (Ізраїль) – 70
- Ілля Ковтун (Україна) – 56
- Мітчелл Морганс (Австралія) / Роберт Творогал (Литва) - 53.
Кінь.
- Наріман Курбанов (Казахстан) - 72
- Ріс МакКленаган (Ірландія) - 55
- Філіп Уде (Хорватія) – 53.5
...
- 6. Ілля Ковтун (Україна) – 41.
Кільця.
- Ваагн Давтян (Вірменія) – 85
- Ібрагім Чолак (Туреччина) – 80
- Артур Аветисян (Вірменія) – 53
...
- 6. Роман Ващенко (Україна) – 36.