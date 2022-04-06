Гендиректор "Чорноморця" жорстко розкритикував "Динамо" та "Шахтар", які під час війни покинули Україну

Генеральний директор "Чорноморця" Анатолій Місюра жорстко пройшовся з ініціативи грандів українського футболу "Динамо" та "Шахтаря" організувати за кордоном низку товариських, благодійних матчів на підтримку України.

Нагадаємо, для цих цілей "Динамо" та "Шахтар", включаючи футболістів та обслуговуючий персонал, отримали спеціальний дозвіл, який дозволив військовозобов'язаним покинути територію України, незважаючи на військовий стан.

"Я негативно ставлюся до цієї ситуації. У країні йде війна, ми захищаємо Україну. Весь народ об'єднався та працює на те, щоб вигнати ворога.

Які можуть бути пільги? Що це за вибіркова система? Хтось має право виїжджати, хтось – ні. Давайте всіх тоді випустимо, хто хоче втекти чи поїхати – не знаю, як правильно назвати", – цитує Місюру Fanday.net.

"Мені здається, зараз не час покидати країну. Навпаки, треба бути єдиними та працювати на перемогу. Україна має бути вільна. Тільки тоді можна їздити тренуватися, готуватися до якихось чемпіонатів, участі у Лізі чемпіонів тощо.

А зараз до чого тренуватись? А якщо, не дай боже, все піде не так, як ми хочемо? Тренування заради тренувань, навіщо це треба?", - задається риторичним питанням гендир одеситів.

"Кажуть, що зароблятимуть гроші для армії виставковими матчами. Цікаво буде на це подивитись. Я не думаю, що участь у таких іграх принесе армії якісь глобальні гроші.

Я прихильник того, щоб ми спочатку навели лад, прибрали ворога, а потім уже в ім'я миру та людей почали проводити футбольні матчі.

Футбол – це гра для мирного часу. Коли буде мир, тоді гратимемо у футбол. Якщо миру не буде, то й футболу довго не буде.

Зараз треба врятувати країну, щоб не було такого, як було у Чернігові, Маріуполі, Сумах, Бучі, Ірпені тощо. Там зараз не до футболу", - зазначив Місюра.

Приблизно такої ж думки дотримується і генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов.

"Я не хочу коментувати від'їзд "Динамо" та "Шахтаря". Нехай вони самі відповідають ці запитання. Я дуже негативно до цього відношусь.

Чому? Давайте я не відповідатиму".

У свою чергу директор "Олександрії" Дмитро Китаєв підтримав акцію лідерів УПЛ.

"Якщо вони це роблять на благо країни, якщо "Динамо" та "Шахтар" гратимуть матчі, а гроші, отримані за їх проведення, переправлятимуться нашій армії та на допомогу українцям, то нехай грають. Думаю, що від них там буде більше толку, ніж, якщо вони сидітимуть тут без діла".