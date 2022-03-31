Дозволити командам виїжджати за межі України - значить створити окрему касту недоторканних, - гравець УПЛ

Півзахисник "Колоса" Андрій Богданов прокоментував заклик свого колеги щодо амплуа з "Вереса" Віталія Дахновського до президента України Володимира Зеленського сприяти вивезенню клубів УПЛ за кордон, де й догратиме чемпіонат.

"Шановний Дахновський, ви з космосу? Живете в іншому світі? Чи не розумієте, що відбувається у нашій країні? Головна мета – зберегти Україну. Решта буде потім.

Дозволити командам виїжджати за межі України — отже, створити окрему касту недоторканних. А зараз ми всі разом маємо працювати на перемогу. Разом!", – написав Богданов у Instagram.

Раніше Богданов вступив до лав територіальної оборони Києва та склав присягу вірності народу України.

Нагадаємо, футболіст "Вереса" показав, як потрібно виконувати гімн України.