Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаСпорт

Головний тренер збірної відмовився від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022

Олександр Петраков – за спортивний принцип.

Головний тренер збірної відмовився від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022
Олександр Петраков
Фото: уаф

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підтримав думку Андрія Ярмоленка, який раніше заявив, що "жовто-синім" не потрібні подарунки у вигляді прямої путівки до фінальної частини Чемпіонату світу-2022 у Катарі, і що право зіграти на турнірі потрібно завоювати на футбольному полі.

"Ми всім говорили, що робитимемо, як будуть йти наші справи у відборі на чемпіонат світу. УЄФА скаже нам, якого числа ми гратимемо у червні. Ми всі обговорили, у нас повне розуміння ситуації, але не говоритиму, що ми будемо робити далі.

Подарована путівка на чемпіонат світу? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, добувати цю путівку. Я говорю тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", - заявив Петраков у коментарі "Футбол NEWS".

Збірна України мала зіграти у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 із Шотландією 24 березня, але через вторгнення Росії матч було перенесено на червень.

Вже відомий суперник переможця цієї пари у фіналі кваліфікації. Ним стала команда Уельса, яка обіграла у півфіналі австрійців – 2:1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також