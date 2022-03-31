Головний тренер збірної відмовився від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підтримав думку Андрія Ярмоленка, який раніше заявив, що "жовто-синім" не потрібні подарунки у вигляді прямої путівки до фінальної частини Чемпіонату світу-2022 у Катарі, і що право зіграти на турнірі потрібно завоювати на футбольному полі.

"Ми всім говорили, що робитимемо, як будуть йти наші справи у відборі на чемпіонат світу. УЄФА скаже нам, якого числа ми гратимемо у червні. Ми всі обговорили, у нас повне розуміння ситуації, але не говоритиму, що ми будемо робити далі.

Подарована путівка на чемпіонат світу? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, добувати цю путівку. Я говорю тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", - заявив Петраков у коментарі "Футбол NEWS".

Збірна України мала зіграти у півфіналі плей-оф кваліфікації ЧС-2022 із Шотландією 24 березня, але через вторгнення Росії матч було перенесено на червень.

Вже відомий суперник переможця цієї пари у фіналі кваліфікації. Ним стала команда Уельса, яка обіграла у півфіналі австрійців – 2:1.