Якби була моя воля, я б викинув Росію та Білорусь зі всіх змагань, - віцепрезидент УЄФА

Багато фахівців вважають, що санкції, які УЄФА наклав на федерації Росії та Білорусі, яка сприяє РФ у повномасштабному вторгненні на територію України, надто м'які.

Зокрема, збірна Білорусі, у рамках підготовки до старту Ліги націй, проведе товариські матчі з Індією (26 березня) та з Бахрейном (29 березня). Обидві зустрічі відбудуться на нейтральній території без уболівальників.

І УЄФА досі не ухвалив рішення про виключення збірної цієї країни з міжнародних змагань.

Свою особисту думку щодо цього висловив віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек.

"Коли російські літаки ще літали у всій Європі, УЄФА відібрав фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга.

Потім він виключив усі команди зі всіх змагань. Після того, як склалася геополітична ситуація, було вирішено, що Білорусь також буде накладено гігантські обмеження", - заявив поляк в інтерв'ю Polsatsport.pl.

При цьому він зазначив, що виступає категорично за введення санкцій проти Білорусі.

"Я абсолютно за. І так проголосували всі, в тому числі й представник України. І я впевнений, що якщо буде якась ескалація з боку Білорусі, то ситуація з ними одразу буде такою самою, як і з Росією. У будь-якому разі, їм більше нема з ким грати", - додав ексгравець збірної Польщі.

Водночас функціонер пояснив, чому УЄФА не пішов до кінця щодо санкцій.

"УЄФА доводиться приймати рішення, які захищають його від вищої влади. Усі покарані люди завжди потім повідомляють у незалежні суди.

У випадку з Росією Спортивний арбітражний суд Лозанни двічі розглядав клопотання Російської Федерації, яка оскаржила рішення УЄФА та ФІФА, і двічі було відхилено.

Я також хотів би попросити вас не згадувати УЄФА та ФІФА на одному подиху. Це різні організації з різною думкою з певних тем та пріоритетів.

Якби була моя воля, я б викинув Росію та Білорусь зі всіх змагань", - наголосив Бонек.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.