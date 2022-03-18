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Росія та Білорусь залишилися без Діамантової ліги

Сьогодні у Белграді стартує етап БЛ.

Росія та Білорусь залишилися без Діамантової ліги
Діамантова ліга
Фото: diamondleague.com

Напередодні Генеральна асамблея Діамантової ліги ухвалила рішення про те, щоб виключити від змагань усіх російських та білоруських легкоатлетів, повідомляє пресслужба організації.

"Ця рекомендація йде слідом за рішенням багатьох спортивних керівних органів та рішенням, прийнятим Всесвітньою радою з легкої атлетики, і відображає практичні та логістичні проблеми, з якими можна зіткнутися, якщо спортсмени з Росії та Білорусі будуть запрошені на змагання", - сказано у заяві.

Раніше, 1 березня, рада World Athletics на тлі подій в Україні заборонила участь російських та білоруських легкоатлетів у змаганнях World Athletics Series, у тому числі у чемпіонаті світу 2022 року в Юджині (штат Орегон, США), який відбудеться 15-24 липня, а також чемпіонаті світу у приміщенні, який пройде у Белграді 18-20 березня.

Збірну України у Сербії представлять Ярослава Магучих, Ганна Плотіцина, Марина Бех-Романчук, Ірина Геращенко, Яна Гладійчук та Юлія Лобан.

Нагадаємо, у воєнний час чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати Україну.

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