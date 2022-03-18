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Команда Ломаченка без успіху намагається вивезти боксера з України.

"Хай-Тек" раніше вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

Оскільки ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) записався до батальйону тероборони рідного Білгород-Дністровська і допомагає захистити Україну від вторинного Россі в Україну, його команда докладає зусиль, щоб дозволити йому залишити рідну країну для підготовки до ймовірного бою проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO), повідомляє ESPN.

Глава Top Rank та промоутер українця Боб Арум підтвердив, що всі деталі налагоджені. Ось тільки у воєнний час виїзд "Хай-Теку" з країни є проблематичним – чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати Україну.

Повідомляється, що команда боксера спробує вивезти його з України, щоб у Василя було щонайменше 4 тижні, щоб підготуватися до поєдинку з Камбососом.

Також джерело ESPN повідомляє, що в австралійця хочуть затвердити суперника до кінця березня. Якщо до кінця тижня не стане ясно, чи Ломаченко зміє вибратися з країни, команда Камбососа шукатиме інший варіант для свого підопічного.

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