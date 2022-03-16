CAS скасував апеляцію РФС на участь російських команд у змаганнях УЄФА

Російським клубам та збірним заборонено брати участь на євроарені.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) не задовольнив апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) на заборону російським клубам та збірним брати участь у змаганнях під егідою УЄФА, повідомляє пресслужба CAS.

"Рішення УЄФА, яке заперечувалося РФС, залишається чинним. Усі клубні та збірні команди РФ усуваються від змагань, які проводить УЄФА", - йдеться у заяві CAS.

Раніше Європейський футбольний союз, а також ФІФА усунули всі російські команди через військове вторгнення Росії в Україну.

Тепер на черзі розгляд арбітражним судом клопотання РФС щодо санкцій із боку ФІФА.