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Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року забрали у Росії

ФІДЕ вирішило перенести Шахову олімпіаду з Москви до індійського Ченнаї.

Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року забрали у Росії

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ), президентом якої є росіянин Аркадій Дворкович, вирішила перенести 44 Всесвітню шахову олімпіаду-2022 з Москви в індійське місто Ченнаї, повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Індія подала заявку та зуміла надати ФІДЕ всі необхідні фінансові гарантії та план організації великого заходу.

У турнірі візьмуть участь шахісти з більш ніж 150 країн світу.

Це буде друга велика подія, яка відбудеться в Ченнаї після матчу за звання чемпіона світу 2013 року за участю індійця Вішванатана Ананда та норвежця Магнуса Карлсена.

Нагадаємо, у 53-му в історії шахів матчі за звання чемпіона світу дострокову перемогу здобув норвежець (6½: 3½, 3 перемоги та 7 нічиїх), ставши новим, 16-м (діючий) чемпіоном світу.

Додамо, що Всесвітня шахова олімпіада мала пройти з 26 липня по 8 серпня.

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