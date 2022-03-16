Українська асоціація футболу перенесла штаб-квартиру до Закарпаття

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що організація перенесла свою штаб-квартиру до Ужгорода.

"Ми довго обирали місце, де була б найкраща комунікація для евакуації дітей, дитячих шкіл, наших футбольних академій. Ми спілкувалися у Львівській області та Чернівецькій, але зупинилися на Закарпатській, бо вона підійшла найбільше за логістикою", - заявив Павелко у коментарі "Денисов Time".

"Ми всі разом сьогодні перебуваємо у стані війни, де кожна людина, кожна, хто може допомогти – може звернутися як до штабу Національного олімпійського комітету, так і до штабу УАФ, який зараз перебуває в Ужгороді та працює 24/7.

Є телефони, які є на сайті", - зазначив глава УАФ.