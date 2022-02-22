Команда ЛГБТ-спортсменів виборола на Олімпіаді-2022 у кілька разів більше медалей, ніж Україна

9 медалей на рахунку спортсменів, які представляють ЛГБТ-спільноту.

Гійом Сізерон у парі з Габріелою Пападакіс

На Олімпійських іграх – 2022 у Пекіні виступили 36 спортсменів із 14 країн, які представляють ЛГБТ-спільноту, підрахував championat.com.

Примітно, що із 36 ЛГБТ-спортсменів 39% завоювали медалі. Всього в активі олімпійців, які відносять себе до сексуальних меншин, 4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

Таким чином, ЛГБТ-команда посіла б у неофіційному медальному заліку Олімпіади 12-те місце, значно випередивши збірну України, на рахунку якої лише одна срібна медаль фрістайліста Олександра Абраменка.

Зазначимо, що "золото" на Іграх у Пекіні завоювали наступні ЛГБТ-спортсмени: Гійом Сізерон (Франція, фігурне катання, танці на льоду), Ірен Вюст (Нідерланди, ковзанярський спорт), Сандра Неслунд (Швеція, скікрос), 6 хокісток (Бріанна Дженнер, Емілі Кларк, Ерін Емброуз, Джеймі Лі Реттрей, Джілл Соньє та Міка Занді-Харт).

Срібні медалі ЛГБТ-спортсменів: Брюс Моует (Велика Британія, керлінг), Алекс Карпентер (США, хокей).

Бронзові медалі ЛГБТ-спортсменів: Бріттані Боу (США, ковзанярський спорт), Ірен Вюст (Нідерланди, ковзанярський спорт), Ронья Саволайнен (Фінляндія, хокей).